Capaccio Paestum: era di una donna di 40anni il cadavere rinvenuto in una roulotte

Il ritrovamento di un corpo senza vita in via Fidia, a Capaccio Paestum, è oggetto di indagini serrate. La scoperta è avvenuta all’interno di una roulotte parcheggiata in una strada secondaria della fascia costiera, dove la vittima, una donna di circa 40 anni di carnagione chiara, è stata trovata in avanzato stato di decomposizione.

Le autorità competenti, sotto la direzione della Procura di Salerno e con il supporto dei carabinieri della compagnia di Agropoli, hanno immediatamente avviato le procedure per fare luce su un evento che presenta contorni inizialmente incerti.

Il chiarimento sull’identità della vittima

Le prime fasi dell’indagine sono state caratterizzate da una sovrapposizione di informazioni. Inizialmente, il rinvenimento di documenti appartenenti a un uomo con precedenti penali la cui scomparsa era stata segnalata nei giorni scorsi, aveva fatto ipotizzare un’identità diversa per la vittima. Tuttavia, il successivo ritrovamento di effetti personali all’interno di una borsa ha permesso di stabilire che si tratta di una donna.

Accertamenti medici e indagini in corso

La salma è stata trasferita all’obitorio di Salerno per l’esame autoptico, passaggio decisivo per determinare se il decesso sia riconducibile a cause naturali, a un malore improvviso o ad altre circostanze. Esclusa la presenza di segni di violenza.