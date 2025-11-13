Capaccio Paestum: conclusa l’attività della commissione d’indagine

Nelle prossime ore la consegna della documentazione al Prefetto e la trasmissione degli atti al Ministero

A cura di Ernesto Rocco

Si è conclusa l’attività di indagine della commissione nominata dal Ministero dell’Interno presso il Comune di Capaccio Paestum in seguito all’arresto dell’ex sindaco Franco Alfieri.

Il lavoro della Commissione

Le attività sono durate circa sei mesi (dopo un primo trimestre l’incarico è stato prorogato). In città circolano notizie di una possibile richiesta di scioglimento dell’amministrazione, cosa che comporterebbe il commissariamento dell’ente.

In realtà si tratta soltanto di una voce, tutt’altro che è confermata. Anzi, sul lavoro della commissione c’è il massimo riserbo.

Nelle prossime ore la documentazione verrà consegnata al prefetto Francesco Esposito che provvederà a trasmetterla al Ministero dell’Interno.

Eventuali decisioni, sulle richieste, potrebbero arrivare già la prossima settimana, allorquando si riunirà il Consiglio dei Ministri.

