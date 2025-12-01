Caos politico a Teggiano: Iannone presenta interrogazione parlamentare

L’accusa: “vergognoso fatto politico con cui si colpisce una persona di valore, onesta e libera”

A cura di Ernesto Rocco
Antonio Iannone

Scoppia la polemica a Teggiano per la revoca dell’Assessore Marisa Federico da parte del sindaco da Michele Di Candia. Quest’ultima “paga” la scelta di candidarsi nella lista civica a sostegno del candidato alla presidenza della regione Campania Edmondo Cirielli.

La posizione del senatore Iannone

Duro il commento del senatore Antonio Iannone che parla di “una purga politica per essersi candidata nella lista Cirielli Presidente. E’ evidente che c’è una matrice politica in questo atto che potrebbe addirittura configurare il reato se qualcuno, esterno all’amministrazione, avesse determinato questa volontà”. 

Quindi l’annuncio: “Presenteremo una interrogazione parlamentare su questo vergognoso fatto politico con cui si colpisce una persona di valore, onesta e libera come ha dimostrato di essere l’assessore Marisa Federico.”

Di Candia, intanto, ha nominato Luciana D’Elia come nuovo assessore del comune di Teggiano. 

