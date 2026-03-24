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Cannalonga: ecco i solenni festeggiamenti in onore di San Toribio

Quest'anno una tre giorni dedicati al santo patrono che hanno compreso un pranzo di comunità, domenica 22 marzo, il triduo iniziato venerdì, e la S. Messa con la processione

Daniele Romualdi

Grande partecipazione a Cannalonga, dove la comunità ha celebrato il Patrono San Toribio di Mongrovejo tra fede, devozione e tradizione.

La storia

San Toribio nacque in Spagna, a Mayorga de Campos, il 16 novembre 1538. Grande evangelizzatore del Perù, nel 1580 fu eletto arcivescovo di Lima. Imparò la lingua locale ed evangelizzò gli indigeni dell’esteso territorio affidatogli, rispettando la loro identità e la loro cultura.

Fu rispettato ed amato dalle popolazioni, spesso oppresse dai conquistadores, e fece pubblicare catechismi e libri di preghiere nelle lingue locali, al punto da inimicarsi, oltre agli stessi conquistadores, anche il viceré. San Toribio si prodigò per la popolazione afflitta dalla peste che scoppiò a Lima, fino ad ammalarsi egli stesso, per morire il 23 marzo 1606.

Canonizzato da Benedetto XIII nel 1726, è patrono di Lima e del Perù. Quest’anno una tre giorni dedicati al santo patrono che hanno compreso un pranzo di comunità, domenica 22 marzo, il triduo iniziato venerdì, e la S. Messa con la processione.

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