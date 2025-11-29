Campania, Piero De Luca traccia la rotta del PD: priorità alla crescita e risposte concrete ai cittadini

Consiglieri regionale Pd

Una nuova fase politica si apre per la Regione Campania e per il Partito Democratico locale. Attraverso una nota ufficiale, il segretario del PD Campania, l’onorevole Piero De Luca, ha voluto inviare un messaggio istituzionale e politico all’indomani delle elezioni, sancendo l’inizio formale delle attività per la nuova legislatura.

Il segretario ha esordito esprimendo vicinanza ai rappresentanti scelti dai cittadini: “Voglio rivolgere le mie più sentite congratulazioni ai nuovi consiglieri regionali eletti”. Un passaggio formale che precede l’immediata operatività del partito, già al lavoro per definire le strategie future.

L’incontro a Napoli e l’indirizzo politico

L’attività di coordinamento è entrata subito nel vivo con una riunione operativa tenutasi presso la sede partenopea del partito. De Luca ha riferito i dettagli del vertice svolto con la presidente Armato, definendolo “un momento di dialogo fondamentale che ci ha consentito di tracciare l’indirizzo politico, i punti programmatici e le priorità del lavoro del Pd in Regione Campania”.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di allineare la squadra sulle sfide imminenti, mettendo al centro dell’agenda politica le risposte attese dai cittadini e la necessità di garantire continuità all’azione amministrativa già intrapresa.

Responsabilità e obiettivi per il Mezzogiorno

Lo sguardo del segretario dem si allarga oltre i confini regionali, inquadrando il ruolo della Campania come motore trainante per il Sud e per l’Italia intera. De Luca ha sottolineato la prontezza del gruppo dirigente: “Siamo pronti a partire […] per accompagnare la Campania, il Mezzogiorno e l’intero Paese in un percorso di crescita”.

La nota si conclude con un richiamo al peso del ruolo istituzionale ricoperto dagli eletti e dall’intero partito. Viene ribadita la consapevolezza della grande responsabilità acquisita con il voto, che dovrà tradursi in un atteggiamento amministrativo ben preciso. “La affronteremo con umiltà, rigore e determinazione”, ha chiosato De Luca, fissando così i tre pilastri etici e pratici che dovranno guidare il mandato appena iniziato.

