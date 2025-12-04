Campagna: presentato il ricco cartellone degli eventi natalizi

Un ricco calendario di eventi che prenderanno il via il 6 dicembre

A cura di Roberta Foccillo
Natale

Il Comune di Campagna presenta il Natale Campagnese 2025, un programma ricco di appuntamenti che dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 trasformerà la città in un palcoscenico di luci, tradizioni e momenti di comunità.

Un mese di magia e tradizione

Il periodo più atteso dell’anno è alle porte e Campagna è pronta a vivere un Natale indimenticabile. Il calendario raccoglie nel dettaglio tutte le iniziative: dalle accensioni degli alberi di Natale nelle frazioni ai concerti, dai mercatini artigianali alle attività di animazione dedicate ai più piccoli. Non mancheranno il suggestivo Presepe Vivente e gli eventi enogastronomici che valorizzano i sapori del territorio.

Mercatini, concerti e presepi viventi

Il Natale Campagnese 2025 sarà un mosaico di appuntamenti che raccontano l’identità della città e la voglia di stare insieme. I mercatini di Natale offriranno prodotti tipici e artigianato locale, mentre i concerti natalizi porteranno musica e atmosfere suggestive nelle piazze e nelle chiese. Il Presepe Vivente, uno degli eventi più attesi, coinvolgerà cittadini e visitatori in un percorso emozionante tra storia e tradizione.

Comunità e collaborazione

Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni, parrocchie, comitati cittadini, scuole, volontari e realtà locali che hanno contribuito con impegno e passione alla realizzazione del programma. La forza della comunità campagnese nasce proprio da questa rete operosa, capace di dare forma a un Natale che abbraccia tutti e che rende il territorio un luogo di incontro e condivisione.

Campagna si illumina di festa

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, Campagna diventerà un vero e proprio percorso di luci, profumi e incontri, pronto ad accogliere cittadini e turisti. Il Natale Campagnese 2025 non è solo un calendario di eventi, ma un invito a vivere insieme la magia delle feste, riscoprendo il valore della tradizione e della comunità.

