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Camerota: una nuova area per il parco giochi alla frazione Lentiscosa

L'Ente ha individuato un’area nella quale realizzare uno spazio ludico che permetta ai bambini di trascorrere ore di svago in sicurezza. Ecco dove

Antonio Pagano
Parco Giochi

Una nuova area da adibire a parco giochi per la frazione di Lentiscosa; il Comune di Camerota, guidato dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha individuato la porzione della piazza antistante la chiesa di Santa Rosalia, quale area sul quale delocalizzare il parco giochi, uno ampio spazio situato tra il centro abitato e il polmone verde che lo circonda.

L’iniziativa

Alla frazione di Lentiscosa, attualmente, non è presente un’area destinata a parco giochi, in quanto l’area sulla quale precedentemente la stessa era ubicata è stata interessata da lavori di impermeabilizzazione, che ne hanno comportato la rimozione. L’area precedentemente utilizzata, inoltre, non offriva idonei parametri di sicurezza poiché non garantiva il giusto distanziamento, distanze minime di sicurezza per l’istallazione dei giochi; era ubicata a ridosso della strada provinciale e pertanto in un’area potenzialmente a rischio per i bambini e limitava gli spazi di aggregazione della comunità in quanto ubicata nell’unica piazza fruibile all’interno del centro abitato.

L’Ente ha così ritenuto necessario individuare un’area nella quale realizzare uno spazio ludico che permetta ai bambini di trascorrere ore di svago in sicurezza. La Giunta ha dato mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici di predisporre di tutti gli atti amministrativi e tecnici necessari per la realizzazione dell’area ludica da adibire a parco giochi.

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