Calcio, per Battipagliese e Agropoli sfide decisive: Gelbison in casa

Match casalingo per la Gelbison impegnata al “Valentino Giordano” contro il Castrum Favara, penultimo in classifica. La formazione rossoblù, dopo la splendida vittoria in quel di Milazzo, non ha più intenzione di fermarsi ed è pronta a giocarsi le sue ultimissime carte rimaste per ambire a prendere parte alla lotta playoff oggi distante 9 punti. Sfida non di certo proibitiva per la compagine di mister Agovino che, però, dovrà tenere a bada il disperato bisogno di fare risultato degli ospiti impelagati nelle sabbie mobili della sfida salvezza.
Le sfide in Eccellenza
In Eccellenza il palcoscenico più ambito se lo prende di diritto la gara del “Provenza” tra Battipagliese e Apice. Terza contro prima si affrontano in una sfida decisiva per il proseguo della stagione e nella quale a trarne maggiore beneficio potrebbe essere proprio l’Ebolitana, ora non più capolista solitaria, di scena a Baronissi contro il Salernum.
Match cruciale anche per la Polisportiva Santa Maria fuori casa contro il Solofra. I cilentani devono immediatamente riscattare la battuta d’arresto di settimana scorsa e tornare a macinare punti per uscire dalla zona rossa.
Attesa per il match Agropoli-Atletico Pagani
Infine in Promozione, al “Guariglia”, l’Agropoli si gioca quasi il tutto per tutto contro l’Atletico Pagani. Qualora i delfini dovessero riuscire a fare bottino pieno le due squadre tornerebbero appaiate in classifica al secondo posto e potrebbero aprirsi davvero nuove porte per lo sprint finale di questo avvincente campionato.