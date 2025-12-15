Calcio, le gare del weekend: dalla Serie D alla Promozione

In Eccellenza pari per l'Ebolitana, vincono Battipagliese e Santa Maria. Sorriso casalingo anche per la Gelbison

A cura di Redazione Infocilento

Torna a sorridere al Valentino Giordano la Gelbison che si impone per 2 a 1 contro l’Enna. Tre punti che permettono di avviare una serie positiva e rilanciarsi nella parte sinistra della classifica.

