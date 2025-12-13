Calcio, giro di boa per serie D ed Eccellenza: l’analisi del weekend

Siamo arrivati al giro di boa per i campionati di Serie D ed Eccellenza che vedono coinvolte le squadre del territorio.

I match del weekend

In Serie D, la Gelbison reduce dal ritorno al successo, si prepara ad affrontare l’Enna tra le mura amiche nel tentativo di sfatare anche il tabù casalingo che non la vede vittoriosa addirittura dalla primissima giornata di campionato. Dopo tanti alti e bassi, questa squadra necessita di continuità per scacciare via ogni preoccupazione legata alle zone basse della classifica.

A proposito di lotta salvezza, in Eccellenza sarà cruciale la sfida tra Angri e Polisportiva Santa Maria. Le ultime prestazioni sono state confortanti per i giallorossi, ma ora non basta più. Urgono i tre punti per dare un vero scossone al campionato e rimettersi in corsa prepotentemente per l’obiettivo di mantenere la categoria. Un segnale è già arrivato dalla società che nella giornata di ieri ha ufficializzato due nuovi colpi sul mercato.

Nuovo acquisto per la Battipagliese

Stessa situazione anche per la Battipagliese ha portato a casa le prestazioni dell’attaccante argentino Guido Abayiàn, soprannominato da tutti El Tanque della Patagonia. Un acquisto di spessore e livello per suonare la carica in vista della rincorsa al primo posto. Le zebrette, in un Macchia a porte chiuse, sfideranno il Solofra per un match davvero da non fallire.

L’Ebolitana, invece, forte del suo primato sfida il Castelpoto desiderosa di continuare sullo stesso andamento delle ultime giornate che la vedono indiscussa protagonista dominatrice del girone. Fiducia nei propri mezzi e consapevolezza di quanto di buono si stia costruendo per realizzare l’ambito sogno promozione sono le giuste cariche per una squadra, attualmente, sulle ali dell’entusiasmo.