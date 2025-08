Caggiano, intitolato il Salone Parrocchiale “Shalom” a Mons. Vittorio Lamattina: una serata di memoria e gratitudine

Una serata di grandi emozioni, quella vissuta dalla comunità di Caggiano per l’intitolazione ufficiale del Salone Parrocchiale “Shalom” alla memoria di Mons. Vittorio Lamattina, già parroco del paese e figura amatissima, scomparsa nel 2020.

La cerimonia

La cerimonia si è svolta in serata, con il ritrovo in Piazza Plebiscito, dove numerosi cittadini, fedeli e rappresentanti delle istituzioni locali hanno voluto rendere omaggio a un uomo che ha segnato in modo indelebile la vita del paese. La serata è proseguita con la benedizione del salone, interventi commemorativi e un rinfresco offerto alla comunità.

Mons. Lamattina è stato una guida spirituale, un intellettuale, un uomo di dialogo e di profonda umanità. Ha saputo unire tradizione e innovazione, dedicando la propria vita alla promozione della fede, della cultura e della coesione sociale. La sua eredità continua a vivere nelle opere che ha lasciato e nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a don Angelomaria Adesso, parroco di Caggiano, e al suo gruppo di collaboratori per il lavoro svolto nella riqualificazione del Salone Parrocchiale, oggi divenuto uno spazio sicuro, accogliente e pienamente a disposizione della collettività.

“L’intitolazione rappresenta non solo un atto di memoria, ma anche un segno tangibile della gratitudine di un’intera comunità verso un sacerdote che ha saputo essere padre, amico e punto di riferimento per intere generazioni”, ha rimarcato il sindaco Modesto Lamattina.