Caggiano festeggia i cento anni di Angiola Navatta: un ponte tra Cilento e Piemonte

La comunità di Caggiano si stringe in un abbraccio virtuale che percorre tutta l’Italia, da sud a nord, per festeggiare un traguardo eccezionale. Angiola Navatta, cittadina originaria del borgo cilentano e oggi residente ad Asti, ha tagliato il traguardo dei 100 anni, diventando il simbolo di una longevità fatta di valori solidi e radici mai dimenticate.

Una vita tra storia e affetti familiari

Nonostante la distanza geografica, il legame tra Angiola e la sua terra d’origine è rimasto intatto nel tempo. Definita dai suoi concittadini come una donna forte e determinata, la centenaria rappresenta un esempio di dignità e impegno. A testimoniare la continuità di questi valori sono stati i nipoti, Rosangela e Omar, che l’hanno accompagnata nei festeggiamenti, sottolineando l’importanza di un legame intergenerazionale che resta il pilastro della sua lunga esistenza.

Il dono speciale dell’amministrazione comunale

Il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, ha voluto rendere omaggio a questo compleanno speciale con un gesto simbolico di grande valore istituzionale e affettivo. Attraverso gli uffici comunali, è stata inviata alla signora Angiola una copia autenticata del suo certificato originale di nascita, recuperato dagli archivi storici del Comune.

Questo documento non è solo un atto burocratico, ma un segno tangibile di memoria che unisce ufficialmente la festeggiata alla storia del suo paese natale. L’iniziativa ha voluto ribadire che, indipendentemente da dove la vita conduca, la comunità di origine continua a custodire l’identità e la storia dei suoi figli.

L’augurio di un’intera comunità

L’amministrazione comunale, insieme a tutta la cittadinanza di Caggiano, ha espresso profonda riconoscenza e affetto per questo secolo di vita vissuta. Angiola Navatta non è solo una centenaria, ma un patrimonio umano prezioso che ricorda a tutti l’importanza di onorare le proprie radici.