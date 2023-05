Cade del tetto di un capannone: trasportato in elisoccorso un 55enne di Padula

Paura a Padula nella giornata di domenica dove si è verificato un incidente. Un uomo di 55 anni è caduto dal tetto di un capannone. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi per salvare la vita dell’uomo.

La ricostruzione

Dopo la caduta, l’uomo è stato prontamente trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni di salute sono state giudicate serie dai medici, che hanno quindi deciso di effettuare un trasferimento d’urgenza a Salerno tramite elisoccorso. La gravità dell’incidente ha reso necessario un trasporto rapido in un centro specializzato per fornire le cure adeguate.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’uomo sia scivolato dal tetto del capannone, compiendo una caduta di diversi metri. Attualmente, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina stanno conducendo le indagini necessarie per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. È fondamentale comprendere se si tratti di un incidente o se ci siano eventuali responsabilità da accertare.

I soccorsi

Appena ricevuta la segnalazione, il personale sanitario del 118 di Padula si è precipitato sul luogo dell’incidente per fornire le prime cure di emergenza. La prontezza e la professionalità dimostrate dai soccorritori potrebbero aver contribuito a stabilizzare le condizioni dell’uomo prima del trasporto in ospedale.

La comunità locale è profondamente scossa da questo tragico episodio e si stringe attorno alla famiglia dell’uomo coinvolto nell’incidente.

È fondamentale ricordare l’importanza di adottare le precauzioni necessarie durante le attività lavorative che comportano rischi, come il lavoro sui tetti o in altezza. La sicurezza sul lavoro deve essere sempre una priorità assoluta per evitare incidenti tragici come questo