Busitalia: Salerno un QR code per gli orari programmati del trasporto pubblico, ecco come funziona

Le locandine saranno esposte progressivamente presso circa 90 fermate con una distribuzione strategica lungo l’anello principale della città

A cura di Comunicato Stampa
BusItalia

Locandine con QR Code per consultare gli orari del trasporto pubblico urbano nel territorio comunale di Salerno. Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), introdurrà a partire dal 23 dicembre una nuova modalità digitale per informare i passeggeri.

Ecco come funziona

Le locandine saranno esposte progressivamente presso circa 90 fermate con una distribuzione strategica lungo l’anello principale della città, che attraversa la zona orientale, centrale e occidentale di Salerno, garantendo così una copertura delle aree a maggiore frequentazione. Il servizio è semplice e immediato: è sufficiente inquadrare il QR Code con uno smartphone per accedere alle informazioni sui passaggi programmati dei bus delle diverse linee.

L’obiettivo

L’iniziativa rappresenta un primo passo di un percorso più ampio di digitalizzazione dell’informazione ai passeggeri. L’obiettivo di Busitalia Campania, infatti, è quello di estendere progressivamente il servizio a tutte le fermate urbane di Salerno, migliorando sempre più l’esperienza di viaggio e la fruibilità del servizio pubblico.

Leggi anche:

Perseguita e incendia l’auto dell’ex compagna: arrestato

Con questo progetto, Busitalia Campania conferma il proprio impegno per una mobilità più moderna, accessibile e vicina ai bisogni dei cittadini, puntando su strumenti digitali semplici ed efficaci per rendere il trasporto pubblico sempre più smart.

Per maggiori informazioni e dettagli è possibile visitare il sito www.fsbusitaliacampania.it.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Agropoli, sicurezza edifici pubblici: dopo il rogo al Palazzetto Pesce chiede chiarezza sui certificati antincendio

Il consigliere di minoranza Raffaele Pesce presenta un'interrogazione dopo l'incendio del 7…

Castellabate-Municipio

Castellabate, lavori alla scuola di Santa Maria: è scontro aperto tra maggioranza e opposizione

I consiglieri di minoranza denunciano rischi e disagi per il cantiere PNRR…

Capaccio Paestum

Sicurezza stradale a Capaccio Paestum: in corso interventi mai fatti prima sul territorio comunale

Nei prossimi giorni, saranno effettuati lavori per l'installazione di dossi artificiali (dissuasori…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.