Almanacco

Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Oggi è San Costantino

Dall'indipendenza della Lituania al disastro di Fukushima: scopri i fatti storici, i nati illustri e le ricorrenze internazionali che segnano il giorno 11 marzo

Redazione Infocilento
San Costantino

L’11 marzo è il 70º giorno del calendario gregoriano. Questa data, che cade nel cuore del mese dedicato a Marte, segna spesso il passaggio definitivo verso una primavera incipiente, portando con sé un carico di eventi storici che spaziano dalle grandi scoperte scientifiche a momenti di profonda riflessione collettiva.

Continua dopo la pubblicità

I santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica commemora San Costantino, re e martire, e San Vindiciano di Cambrai, vescovo. Viene inoltre ricordato San Benedetto di Milano, vescovo della città nel VII secolo.

Continua dopo la pubblicità

Nati celebri dell’11 marzo

Torquato Tasso (1544), celebre poeta italiano autore della Gerusalemme liberata; Urbano II (1042), pontefice che indisse la prima crociata; Douglas Adams (1952), scrittore britannico noto per Guida galattica per gli autostoppisti; Rupert Murdoch (1931), editore e imprenditore australiano naturalizzato statunitense; Sandra Milo (1933), attrice e conduttrice televisiva italiana; Cochi Ponzoni (1941), attore e comico italiano del duo Cochi e Renato; Didier Drogba (1978), ex calciatore ivoriano.

Morti celebri dell’11 marzo

Federico II di Prussia (1360), noto come Federico il Saggio; Mary Shelley (1851), scrittrice britannica autrice di Frankenstein; Alexander Fleming (1955), medico scozzese scopritore della penicillina; Edmondo De Amicis (1908), scrittore italiano autore del romanzo Cuore; Slobodan Milošević (2006), politico serbo.

Eventi storici principali

Nel 1702 viene pubblicato a Londra il primo numero del Daily Courant, il primo quotidiano della storia britannica. Nel 1818 viene pubblicato per la prima volta il romanzo Frankenstein di Mary Shelley. Nel 1918 viene registrato il primo caso di influenza spagnola negli Stati Uniti, segnando l’inizio di una delle pandemie più letali della storia. Nel 1985 Mikhail Gorbaciov viene eletto Segretario Generale del PCUS, avviando l’era della Perestroika. Nel 1990 la Lituania dichiara la propria indipendenza dall’Unione Sovietica. Nel 2004 una serie di attentati terroristici colpisce la rete ferroviaria di Madrid, causando 191 vittime. Nel 2011 un devastante terremoto e il conseguente tsunami colpiscono la regione di Tohoku in Giappone, provocando il disastro nucleare di Fukushima.

Giornata mondiale

L’11 marzo ricorre la Giornata europea delle vittime del terrorismo, istituita dal Parlamento Europeo per commemorare le vittime degli attentati di Madrid del 2004 e per riaffermare l’impegno contro ogni forma di radicalismo violento.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati l’11 marzo appartengono al segno dei Pesci e sono spesso caratterizzati da una spiccata sensibilità artistica e da una visione innovativa del mondo. Molti di loro sembrano possedere una dote naturale per la narrazione, sia essa letteraria, come nel caso di Tasso o Adams, o cinematografica e imprenditoriale, come dimostrato dalla carriera di Murdoch.

Citazione del giorno

Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime ineguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più familiari. (Edmondo De Amicis)

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail:  commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Carabinieri

Battipaglia: Maxi-operazione antimafia: sequestri in tutta Italia per riciclaggio da frodi informatiche

Maxi-operazione dei Carabinieri di Battipaglia e della Guardia di Finanza di Salerno: sequestri in numerose province italiane per riciclaggio legato a frodi informatiche. Provvedimento del GIP del Tribunale di Salerno.

oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 11 marzo: Ariete, giornata dinamica e ricca di stimoli. Sagittario, c’è voglia di cambiamento

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Eboli: “Corre senza luci e senza targa, impenna e scappa dai controlli”: residenti chiedono più sicurezza

Allarme per la presenza di giovani in moto e scooter che scorrazzano nelle ore serali per la città

Palazzo di città: focus su Agropoli

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco

Sport, terza categoria: alla scoperta della Sangiacomese con Giacomo Caporrino

La formazione di Monte San Giacomo è attualmente al secondo posto del girone C, di Terza categoria ad una distanza dalla capolista

Elezioni comunali

Roscigno: offese durante lo spoglio elettorale, nessun risarcimento per la presidente di seggio

La Cassazione chiarisce che il danno all'onore non è mai in re ipsa: anche per l'oltraggio a pubblico ufficiale serve la prova delle conseguenze.

Eboli, incendio in un capanno: distrutti attrezzi da lavoro e un’auto

Sul posto i vigili del fuoco, danni ad un’auto e ad attrezzi da lavoro

Studenti

Borse di studio: in Campania contributi da 250 euro per gli studenti delle superiori

Ecco tutte le informazioni per accedere alle borse di studio

Capaccio Paestum, dissesto idrogeologico e lavori sul Rio Ciorlito. Il punto con il Deputato Pino Bicchielli

Il Deputato di Forza Italia, ai microfoni di InfoCilento, ha fatto il punto della situazione tracciando anche il bilancio dell'inverno dal punto di vista del dissesto idrogeologico

Porto di Agropoli

Porto di Agropoli, l’Antitrust boccia le procedure del Comune: “Rischio elusione della concorrenza”

L'Antitrust contesta al Comune di Agropoli le procedure per le concessioni nel porto: dubbi su subconcessioni e mancanza di gare a evidenza pubblica

Tomba pontecagano

Pontecagnano, tesori dal passato: scoperte 34 tombe nella necropoli sannitica

Nuove scoperte archeologiche a Pontecagnano Faiano: rinvenute 34 sepolture del IV-III secolo a.C. con corredi bellici e gioielli. Dettagli sugli scavi e i reperti

Vallo della Lucania: fine dell’odissea per la Gelbison, squadra pronta a tornare a casa

I prossimi step prevedono la pulizia e la sistemazione della curva e della tribuna, così da rendere il campo pronto e fruibile alla cittadinanza