Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Oggi è San Costantino

L’11 marzo è il 70º giorno del calendario gregoriano. Questa data, che cade nel cuore del mese dedicato a Marte, segna spesso il passaggio definitivo verso una primavera incipiente, portando con sé un carico di eventi storici che spaziano dalle grandi scoperte scientifiche a momenti di profonda riflessione collettiva.

I santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica commemora San Costantino, re e martire, e San Vindiciano di Cambrai, vescovo. Viene inoltre ricordato San Benedetto di Milano, vescovo della città nel VII secolo.

Nati celebri dell’11 marzo

Torquato Tasso (1544), celebre poeta italiano autore della Gerusalemme liberata; Urbano II (1042), pontefice che indisse la prima crociata; Douglas Adams (1952), scrittore britannico noto per Guida galattica per gli autostoppisti; Rupert Murdoch (1931), editore e imprenditore australiano naturalizzato statunitense; Sandra Milo (1933), attrice e conduttrice televisiva italiana; Cochi Ponzoni (1941), attore e comico italiano del duo Cochi e Renato; Didier Drogba (1978), ex calciatore ivoriano.

Morti celebri dell’11 marzo

Federico II di Prussia (1360), noto come Federico il Saggio; Mary Shelley (1851), scrittrice britannica autrice di Frankenstein; Alexander Fleming (1955), medico scozzese scopritore della penicillina; Edmondo De Amicis (1908), scrittore italiano autore del romanzo Cuore; Slobodan Milošević (2006), politico serbo.

Eventi storici principali

Nel 1702 viene pubblicato a Londra il primo numero del Daily Courant, il primo quotidiano della storia britannica. Nel 1818 viene pubblicato per la prima volta il romanzo Frankenstein di Mary Shelley. Nel 1918 viene registrato il primo caso di influenza spagnola negli Stati Uniti, segnando l’inizio di una delle pandemie più letali della storia. Nel 1985 Mikhail Gorbaciov viene eletto Segretario Generale del PCUS, avviando l’era della Perestroika. Nel 1990 la Lituania dichiara la propria indipendenza dall’Unione Sovietica. Nel 2004 una serie di attentati terroristici colpisce la rete ferroviaria di Madrid, causando 191 vittime. Nel 2011 un devastante terremoto e il conseguente tsunami colpiscono la regione di Tohoku in Giappone, provocando il disastro nucleare di Fukushima.

Giornata mondiale

L’11 marzo ricorre la Giornata europea delle vittime del terrorismo, istituita dal Parlamento Europeo per commemorare le vittime degli attentati di Madrid del 2004 e per riaffermare l’impegno contro ogni forma di radicalismo violento.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati l’11 marzo appartengono al segno dei Pesci e sono spesso caratterizzati da una spiccata sensibilità artistica e da una visione innovativa del mondo. Molti di loro sembrano possedere una dote naturale per la narrazione, sia essa letteraria, come nel caso di Tasso o Adams, o cinematografica e imprenditoriale, come dimostrato dalla carriera di Murdoch.

Citazione del giorno

Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime ineguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più familiari. (Edmondo De Amicis)

