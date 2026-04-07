Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 7 Aprile: nasce l’OMS

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 7 aprile. In questa giornata la storia si intreccia tra scoperte scientifiche rivoluzionarie, la nascita di icone della musica e del cinema e l’istituzione di organismi fondamentali per la cura dell’umanità.
Santi celebrati oggi
- San Giovanni Battista de La Salle (Sacerdote e fondatore, patrono degli educatori)
- Sant’Egesippo (Scrittore cristiano)
- San Calliopio (Martire)
- San Pelusio (Sacerdote e martire)
- Sant’Aiberto di Crespin (Monaco)
- San Giorgio di Militene (Vescovo)
- Beata Maria Assunta Pallotta (Religiosa)
- Beata Orsolina di Parma (Vergine)
Nati oggi (italiani e stranieri)
- Francesco De Gregori (Cantautore italiano, 1951)
- Ezio Greggio (Conduttore e attore italiano, 1954)
- Jackie Chan (Attore e artista marziale cinese, 1954)
- Russell Crowe (Attore neozelandese, 1964)
- Gianluca Grignani (Cantautore italiano, 1972)
- Francis Ford Coppola (Regista e produttore statunitense, 1939)
- Fiorella Mannoia (Cantante italiana, 1954)
- Loris Capirossi (Pilota motociclistico italiano, 1973)
- Roberta Lanfranchi (Conduttrice e attrice italiana, 1974)
- Franck Ribéry (Calciatore francese, 1983)
Morti oggi (italiani e stranieri)
- Henry Ford (Imprenditore statunitense, 1947)
- Jim Clark (Pilota di Formula 1 britannico, 1968)
- Carlo VIII di Francia (Re di Francia, 1498)
- El Greco (Pittore greco, 1614)
- Giovanni Battista de La Salle (Sacerdote francese, 1719)
- Giuseppe Isola (Pittore italiano, 1893)
- Dick Turpin (Brigante inglese, 1739)
Eventi storici
- 1348: Viene fondata l’Università di Praga, la prima nell’Europa centrale.
- 1933: In Germania viene emanata la prima legge antisemita che esclude gli ebrei dagli uffici pubblici.
- 1939: L’Italia invade l’Albania.
- 1943: Il chimico Albert Hofmann sintetizza per la prima volta in laboratorio l’LSD.
- 1948: Viene istituita ufficialmente l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) da parte dell’ONU.
- 1964: La IBM presenta il System/360, una pietra miliare nella storia dell’informatica.
- 1979: In Italia scatta l’operazione “7 aprile” con l’arresto di numerosi esponenti di Autonomia Operaia, tra cui Toni Negri.
- 2004: In Corsica viene ufficialmente identificato il relitto dell’aereo di Antoine de Saint-Exupéry, l’autore de “Il Piccolo Principe”.
Giornata mondiale
Oggi ricorre la Giornata Mondiale della Salute, istituita per ricordare la fondazione dell’OMS avvenuta nel 1948 e per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi cruciali legati al benessere e all’accesso alle cure.
Curiosità e citazione
I nati in questo giorno appartengono al segno dell’Ariete. Spesso mostrano una combinazione unica di determinazione ferrea e sensibilità artistica, come dimostrano le carriere di giganti del cinema come Coppola o della musica come De Gregori. Molti di loro tendono a essere pionieri nel proprio campo, preferendo tracciare nuove strade piuttosto che seguire percorsi già battuti.
C’è una sola cosa che rende un sogno impossibile: la paura di fallire. (Paulo Coelho)
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