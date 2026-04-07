Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 7 Aprile: nasce l’OMS

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 7 aprile. In questa giornata la storia si intreccia tra scoperte scientifiche rivoluzionarie, la nascita di icone della musica e del cinema e l’istituzione di organismi fondamentali per la cura dell’umanità.

Oggi ricorre la Giornata Mondiale della Salute, istituita per ricordare la fondazione dell’OMS avvenuta nel 1948 e per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi cruciali legati al benessere e all’accesso alle cure.

I nati in questo giorno appartengono al segno dell’Ariete. Spesso mostrano una combinazione unica di determinazione ferrea e sensibilità artistica, come dimostrano le carriere di giganti del cinema come Coppola o della musica come De Gregori. Molti di loro tendono a essere pionieri nel proprio campo, preferendo tracciare nuove strade piuttosto che seguire percorsi già battuti.

C’è una sola cosa che rende un sogno impossibile: la paura di fallire. (Paulo Coelho)

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