Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 6 Aprile: terremoto in Abruzzo

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 6 aprile. Questa data segna un confine sottile tra la bellezza dell’arte rinascimentale e le sfide della modernità, un giorno che ha visto nascere sogni olimpici e purtroppo tremare la terra italiana, restando impresso nella memoria collettiva per la sua intensità storica.

Santi del giorno

I santi celebrati oggi sono San Pietro da Verona (sacerdote e martire), San Celestino I (Papa), San Filarete di Calabria (monaco), San Prudenzio di Troyes (vescovo), Santa Galla di Roma (vedova) e il Beato Michele Rua.

Nati in questo giorno

Tra le personalità nate il 6 aprile ricordiamo Raffaello Sanzio (1483), pittore e architetto italiano tra i più celebri del Rinascimento; l’esploratore statunitense Robert Peary (1856), accreditato come il primo a raggiungere il Polo Nord; lo scrittore e giornalista italiano Eugenio Scalfari (1924), fondatore de La Repubblica; il celebre cantante napoletano Mario Merola (1934); l’attore e regista statunitense Warren Beatty (1937); il chitarrista spagnolo Miguel Almería (1940); la cantante italiana Dori Ghezzi (1946); il politico italiano Roberto Formigoni (1947); la cantante statunitense Tracy Chapman (1964); la star internazionale Céline Dion (1968); la pallavolista italiana Maurizia Cacciatori (1973) e l’attrice spagnola Maria Valverde (1987).

Morti in questo giorno

In questo giorno ci hanno lasciato il genio del Rinascimento Raffaello Sanzio (1520), morto esattamente nel giorno del suo trentasettesimo compleanno; il pittore tedesco Albrecht Dürer (1528); il poeta e critico letterario italiano Giovanni Pascoli (1912); il compositore russo Igor Stravinskij (1971); il celebre scrittore di fantascienza Isaac Asimov (1992); il produttore cinematografico italiano Luigi De Laurentiis (1992); il principe Ranieri III di Monaco (2005) e il cantautore italiano Franco Califano (2013).

Eventi principali

Nel 1327 Francesco Petrarca vede per la prima volta Laura nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone, incontro che darà vita al Canone de Il Canzoniere. Nel 1896 ad Atene si aprono ufficialmente i primi Giochi Olimpici dell’era moderna, voluti da Pierre de Coubertin. Nel 1917, durante la prima guerra mondiale, gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Germania. Nel 1943 viene pubblicato negli Stati Uniti il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe. Nel 1974 il gruppo svedese ABBA vince l’Eurovision Song Contest con la canzone Waterloo, lanciando la propria carriera mondiale. Nel 2009, alle ore 3:32, un devastante terremoto di magnitudo 6.3 colpisce L’Aquila e i comuni limitrofi, causando 309 vittime e distruggendo il centro storico del capoluogo abruzzese.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere il potere dello sport come strumento di coesione sociale e dialogo tra i popoli.

Curiosità e citazione

Una curiosità singolare riguarda Raffaello Sanzio: morì nel giorno del suo compleanno, il Venerdì Santo del 1520, dopo una breve e violenta malattia che i contemporanei attribuirono ad eccessi amorosi. Altra curiosità riguarda la pubblicazione de Il Piccolo Principe: nonostante l’autore fosse francese, il libro uscì prima in inglese e francese a New York, poiché la Francia era allora sotto l’occupazione nazista.

Citazione del giorno: «Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.» (Antoine de Saint-Exupéry)

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco