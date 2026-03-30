Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 30 marzo: il giorno in cui l’America comprò l’Alaska

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 30 marzo, una giornata che segna il passaggio verso la conclusione del primo trimestre dell’anno. In questo giorno la storia si intreccia tra grandi scoperte geografiche, capolavori dell’arte e pietre miliari della musica e della scienza.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica ricorda diversi testimoni della fede, tra cui spiccano san Giovanni Climaco, abate del monte Sinai e autore de La scala del Paradiso; san Leonardo Murialdo, sacerdote torinese dedito all’educazione dei giovani operai; san Secondo di Asti, martire e patrono della città piemontese; san Zosimo di Siracusa, vescovo; il beato Amedeo IX di Savoia, duca noto per la sua carità verso i poveri.

Nati in questo giorno

Il 30 marzo ha dato i natali a personalità che hanno rivoluzionato la pittura, la musica e lo sport:

Vincent van Gogh (1853) – Celebre pittore olandese, esponente del post-impressionismo.

Paul Verlaine (1844) – Poeta francese, figura di spicco del simbolismo.

Eric Clapton (1945) – Chitarrista e cantautore britannico, soprannominato “Slowhand”.

Celine Dion (1968) – Cantante canadese di fama mondiale, voce di brani iconici come My Heart Will Go On.

Sergio Ramos (1986) – Calciatore spagnolo, considerato uno dei migliori difensori della storia.

Franco Califano (1938) – Cantautore, scrittore e attore italiano, noto come “il Califfo”.

Philippe Starck (1949) – Architetto e designer francese di fama internazionale.

Tracy Chapman (1964) – Cantautrice statunitense, voce profonda dell’impegno civile.

Warren Beatty (1937) – Attore, regista e produttore cinematografico statunitense.

Maimie McCoy (1980) – Attrice britannica.

Morti in questo giorno

Ricordiamo oggi alcune figure illustri che hanno lasciato un segno indelebile nel loro campo d’azione:

Pellegrino Artusi (1911) – Scrittore e gastronomo italiano, autore de La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene.

Rudolf Steiner (1925) – Filosofo, esoterista e pedagogista austriaco, fondatore dell’antroposofia.

Elizabeth Bowes-Lyon (2002) – La Regina Madre del Regno Unito, madre della Regina Elisabetta II.

Karl May (1912) – Scrittore tedesco, famoso per i suoi romanzi d’avventura ambientati nel West.

Léon Blum (1950) – Politico francese, tre volte Presidente del Consiglio.

Maria Romana Catti De Gasperi (2022) – Saggista e politica italiana, figlia di Alcide De Gasperi.

Tom Parker (2022) – Cantante britannico, membro della boy band The Wanted.

Beato Gioacchino da Fiore (1202) – Abate, teologo e scrittore italiano.

Eventi principali

La cronaca del 30 marzo attraverso i secoli:

1282 – A Palermo scoppiano i Vespri Siciliani, l’insurrezione popolare contro il dominio degli Angioini.

1842 – Il chirurgo Crawford Long utilizza per la prima volta l’etere come anestetico durante un intervento.

1856 – Viene firmato il Trattato di Parigi, che pone fine alla Guerra di Crimea.

1867 – Gli Stati Uniti acquistano l’Alaska dalla Russia per 7,2 milioni di dollari (circa due centesimi per acro).

1981 – Il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan viene ferito in un attentato a Washington da John Hinckley Jr.

1987 – Il celebre dipinto Girasoli di Vincent van Gogh viene venduto all’asta per la cifra record di circa 40 milioni di dollari.

Giornate mondiali

Il 30 marzo si celebrano due importanti ricorrenze internazionali: la Giornata Mondiale del Disturbo Bipolare, fissata in questa data in onore del compleanno di Vincent van Gogh (a cui fu postumamente diagnosticato tale disturbo), e la Giornata Internazionale dei Rifiuti Zero, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 30 marzo appartiene al segno dell’Ariete. Si tratta di individui dotati di un’energia vulcanica, pionieri per natura e spesso caratterizzati da una sincerità disarmante. La loro determinazione li porta a raggiungere vette altissime, proprio come accaduto a molti dei nati in questo giorno. Una curiosità legata a Vincent van Gogh riguarda il fatto che, nonostante oggi le sue opere valgano decine di milioni di dollari, in vita riuscì a vendere un solo quadro, Il vigneto rosso.

Citazione del giorno: “Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno.” (Vincent van Gogh)

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