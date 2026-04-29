Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 28 Aprile, si celebra Santa Caterina

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del giorno. Il 29 aprile è il 119° giorno dell’anno e segna un momento di profonda transizione tra il cuore della primavera e l’avvicinarsi dell’estate. Una data che profuma di arte e storia, sospesa tra le gesta eroiche del passato e la grazia della danza che oggi celebra la sua festa globale.

Santi celebrati oggi

La Chiesa cattolica ricorda oggi Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, compatrona d’Italia e d’Europa. Insieme a lei si celebrano San Severo di Napoli, vescovo; San Torpete (o Torpè), martire; Sant’Ugo di Cluny, abate; San Tichico, discepolo di San Paolo; Sant’Acardo di San Vittore, vescovo.

Nati il 29 aprile

In questa data sono nati personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nella musica, nel cinema e nello sport: Duke Ellington (1899), leggendario compositore e pianista jazz statunitense; Enrico Mattei (1906), imprenditore e politico italiano, fondatore dell’ENI; Tom Ewell (1909), attore statunitense; Celina Seghi (1920), sciatrice alpina italiana; Jean Rochefort (1930), attore francese; Zubin Mehta (1936), direttore d’orchestra indiano; Daniel Day-Lewis (1957), attore britannico vincitore di tre premi Oscar; Michelle Pfeiffer (1958), attrice statunitense; Giovanni Galli (1958), ex calciatore italiano; Andre Agassi (1970), ex tennista statunitense; Uma Thurman (1970), attrice e musa di Quentin Tarantino; Sara Errani (1987), tennista italiana.

Morti il 29 aprile

Ricordiamo oggi la scomparsa di figure storiche e artistiche di rilievo: Santa Caterina da Siena (1380), religiosa e mistica italiana; Giovanni di Bicci de’ Medici (1429), banchiere e capostipite della dinastia medicea; Primo Levi (1799), banchiere e politico italiano; Konstantinos Kavafis (1933), poeta greco; Alfred Hitchcock (1980), il maestro del brivido e celebre regista britannico; Mick Ronson (1993), chitarrista britannico; Claudio Abbado (2014), direttore d’orchestra italiano.

Eventi principali

1429: Giovanna d’Arco entra a Orléans per liberarla dall’assedio inglese durante la Guerra dei cent’anni. 1770: L’esploratore James Cook scopre Botany Bay, in Australia. 1945: Le truppe americane liberano il campo di concentramento di Dachau; nello stesso giorno, nel bunker di Berlino, Adolf Hitler sposa Eva Braun. 1954: Viene proiettata a New York la prima pellicola girata in CinemaScope, “La tunica”. 1961: Luciano Pavarotti fa il suo debutto nel mondo dell’opera interpretando Rodolfo ne “La bohème” a Reggio Emilia. 1990: Il Napoli di Diego Armando Maradona vince il suo secondo scudetto battendo la Lazio per 1-0. 2011: Il principe William, duca di Cambridge, sposa Catherine Middleton nell’Abbazia di Westminster a Londra.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata Internazionale della Danza, istituita nel 1982 dal Comitato Internazionale della Danza dell’ITI presso l’UNESCO. La data è stata scelta per commemorare la nascita di Jean-Georges Noverre, il creatore del balletto moderno.

Curiosità e citazione

Sapevate che Andre Agassi, nato oggi, è uno dei pochi tennisti ad aver vinto il Career Golden Slam, ovvero tutti i quattro tornei dello Slam e l’oro olimpico? Una curiosità riguarda anche Michelle Pfeiffer: l’attrice ha dichiarato di aver fatto parte, agli inizi della carriera, di una setta che credeva nel “respirianesimo”, prima di essere aiutata dal suo primo marito a uscirne.

Citazione del giorno di Enrico Mattei: “L’ingegno è veder prima degli altri.”

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