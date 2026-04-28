Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 28 Aprile: la fine del Fascismo

Il 28 aprile si colloca nel cuore della primavera, una giornata che storicamente ha segnato passaggi cruciali tra la fine di regimi oppressivi e l’avanzamento della ricerca scientifica. In questo giorno il mondo si sofferma a riflettere sulla sicurezza e sulla memoria, celebrando figure che hanno cambiato il volto della letteratura e della politica mondiale.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa cattolica commemora Santa Gianna Beretta Molla, madre di famiglia e medico, e San Luigi Maria Grignion de Montfort, sacerdote e fondatore. Si celebra inoltre il ricordo di San Pietro Chanel, primo martire dell’Oceania.

Nati del giorno

James Monroe (1758): Quinto Presidente degli Stati Uniti d’America.

(1758): Quinto Presidente degli Stati Uniti d’America. Vittorio Emanuele Orlando (1860): Giurista e politico italiano, noto come il Presidente della Vittoria.

(1860): Giurista e politico italiano, noto come il Presidente della Vittoria. Guglielmo Marconi (1874): Inventore e fisico italiano, padre della radio e premio Nobel.

(1874): Inventore e fisico italiano, padre della radio e premio Nobel. António de Oliveira Salazar (1889): Dittatore portoghese.

(1889): Dittatore portoghese. Kurt Gödel (1906): Matematico, logico e filosofo austriaco naturalizzato statunitense.

(1906): Matematico, logico e filosofo austriaco naturalizzato statunitense. Ferruccio Lamborghini (1916): Imprenditore italiano fondatore dell’omonima casa automobilistica.

(1916): Imprenditore italiano fondatore dell’omonima casa automobilistica. Saddam Hussein (1937): Politico e militare iracheno, presidente dell’Iraq dal 1979 al 2003.

(1937): Politico e militare iracheno, presidente dell’Iraq dal 1979 al 2003. Terry Pratchett (1948): Scrittore britannico di romanzi fantasy.

(1948): Scrittore britannico di romanzi fantasy. Paola Barale (1967): Conduttrice televisiva e attrice italiana.

(1967): Conduttrice televisiva e attrice italiana. Diego Simeone (1970): Allenatore di calcio ed ex calciatore argentino.

(1970): Allenatore di calcio ed ex calciatore argentino. Penélope Cruz (1974): Attrice spagnola vincitrice del premio Oscar.

Morti del giorno

Benito Mussolini (1945): Politico e dittatore italiano, giustiziato a Giulino di Mezzegra.

(1945): Politico e dittatore italiano, giustiziato a Giulino di Mezzegra. Claretta Petacci (1945): Amante di Mussolini, uccisa insieme a lui.

(1945): Amante di Mussolini, uccisa insieme a lui. Francis Bacon (1992): Pittore irlandese, tra i massimi esponenti del dopoguerra.

(1992): Pittore irlandese, tra i massimi esponenti del dopoguerra. Dahlia Lavi (2017): Attrice e cantante israeliana.

(2017): Attrice e cantante israeliana. Michael Collins (2021): Astronauta statunitense, membro della missione Apollo 11.

Eventi principali

1789 : Avviene il celebre Ammutinamento del Bounty contro il capitano William Bligh.

: Avviene il celebre Ammutinamento del Bounty contro il capitano William Bligh. 1937 : Viene inaugurata a Roma la città del cinema, Cinecittà.

: Viene inaugurata a Roma la città del cinema, Cinecittà. 1945 : Fine della Repubblica Sociale Italiana con l’esecuzione di Benito Mussolini e dei gerarchi fascisti.

: Fine della Repubblica Sociale Italiana con l’esecuzione di Benito Mussolini e dei gerarchi fascisti. 1952 : Entra ufficialmente in vigore il Trattato di San Francisco, che pone fine all’occupazione statunitense del Giappone.

: Entra ufficialmente in vigore il Trattato di San Francisco, che pone fine all’occupazione statunitense del Giappone. 1967 : Il pugile Muhammad Ali rifiuta l’arruolamento nell’esercito statunitense per la guerra del Vietnam.

: Il pugile Muhammad Ali rifiuta l’arruolamento nell’esercito statunitense per la guerra del Vietnam. 1994: Muore in un incidente durante le prove del Gran Premio di San Marino il pilota Roland Ratzenberger, preludio alla tragica scomparsa di Senna il giorno successivo.

Giornata mondiale

Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita per promuovere la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali a livello globale.

Curiosità sui nati e citazione

Chi nasce il 28 aprile possiede spesso una determinazione incrollabile e un forte senso pratico. I nati sotto il segno del Toro in questa data, come Ferruccio Lamborghini e Guglielmo Marconi, dimostrano una spiccata attitudine a trasformare visioni astratte in realtà tangibili e industriali. Si dice che abbiano una pazienza metodica che li porta a raggiungere vette di eccellenza nei campi tecnici e creativi.

Citazione del giorno: “Il coraggio non è l’assenza di paura, ma la consapevolezza che qualcosa d’altro è più importante della paura.” (James Monroe).

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