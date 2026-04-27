Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 27 Aprile: Addio Apartheid

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 27 aprile, un giorno che attraversa i secoli con storie di scoperte, conquiste civili e capolavori musicali. In questa data la storia si intreccia tra le Filippine e l’Europa, regalandoci momenti che hanno cambiato il corso degli eventi mondiali.

Santi di oggi

Oggi la Chiesa cattolica celebra Santa Zita di Lucca, vergine e patrona di casalinghe e collaboratrici domestiche. Si festeggiano inoltre San Liberale d’Altino, San Pollione di Cibali, San Simeone I di Gerusalemme e San Magaldo di Man.

Nati il 27 aprile

Samuel Morse (1791), inventore e pittore statunitense, celebre per il telegrafo; Vittorio Cecchi Gori (1942), produttore cinematografico e imprenditore italiano; Carlo Cassola (1917), scrittore e saggista italiano; Arianna David (1973), conduttrice e modella italiana; Sheena Easton (1959), cantante britannica; Eric Schmidt (1955), imprenditore statunitense ed ex CEO di Google; Wallace Carothers (1896), chimico statunitense inventore del nylon.

Morti il 27 aprile

Ferdinando Magellano (1521), esploratore portoghese ucciso nelle Filippine; Antonio Gramsci (1937), politico, filosofo e giornalista italiano; Ralph Waldo Emerson (1882), filosofo e scrittore statunitense; Olivier Messiaen (1992), compositore e organista francese; Paavo Nurmi (1973), atleta finlandese pluricampione olimpico; Maria Antonietta di Borbone-Due Sicilie (1898), principessa italiana.

Eventi principali

Nel 1521 l’esploratore Ferdinando Magellano muore durante la battaglia di Mactan, nelle Filippine. Nel 1810 Ludwig van Beethoven compone la celebre bagatella per pianoforte Per Elisa. Nel 1840 a Londra viene posta la prima pietra per la ricostruzione del Palazzo di Westminster dopo l’incendio del 1834. Nel 1960 il Togo ottiene l’indipendenza dalla Francia, seguito nel 1961 dalla Sierra Leone che si separa dal Regno Unito. Nel 1994 in Sudafrica si tengono le prime elezioni multirazziali a suffragio universale che segnano la fine definitiva dell’apartheid.

Giornata mondiale

Oggi ricorre il World Design Day, la Giornata mondiale del design grafico istituita per celebrare il ruolo del design nella comunicazione e nel cambiamento sociale. In Sudafrica si celebra il Freedom Day, festa nazionale per commemorare le prime elezioni libere del paese.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 27 aprile è sotto il segno del Toro ed è spesso caratterizzato da una determinazione d’acciaio combinata con un forte senso estetico. Questi individui hanno la capacità di concretizzare idee astratte in progetti solidi, proprio come Samuel Morse trasformò i segnali elettrici in un linguaggio universale. Sono persone che amano la stabilità ma non temono di difendere le proprie posizioni con fermezza.

Citazione del giorno

L’ottimismo è la fede che porta alle realizzazioni. Nulla può essere fatto senza speranza e fiducia. (Helen Keller)

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