Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 26 Aprile: 40 anni fa il disastro di Chernobyl

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 26 aprile. Questa giornata è indissolubilmente legata a uno dei momenti più drammatici del XX secolo, ma è anche un’occasione per riflettere sull’ingegno umano e sulla forza della creatività.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa Cattolica commemora San Cleto (detto anche Anacleto), terzo Papa della storia e martire, e San Marcellino, anch’egli Papa e martire. Si festeggiano inoltre San Basileo di Amasea, vescovo, e San Pellegrino Laziosi, protettore dei malati di tumore.

Nati celebri del 26 aprile

Marco Aurelio (121), imperatore romano e filosofo.

David Hume (1711), filosofo e storico scozzese.

Eugene Delacroix (1798), pittore romantico francese.

Ettore Majorana (1906), fisico italiano (data di nascita presunta o celebrata, sebbene alcune fonti indichino il 5 agosto).

Michele Ferrero (1925), imprenditore italiano, “padre” della Nutella.

Nino Benvenuti (1938), leggenda del pugilato italiano.

Giorgio Moroder (1940), produttore discografico e compositore italiano.

Bobby Seale (1936), attivista statunitense e co-fondatore delle Pantere Nere.

Giancarlo Magalli (1947), autore e conduttore televisivo italiano.

Giorgia (1971), cantautrice italiana.

Samantha Cristoforetti (1977), astronauta italiana, prima donna europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale.

Morti celebri del 26 aprile

Giuliano de’ Medici (1478), politico italiano, ucciso durante la Congiura dei Pazzi.

Daniel Defoe (1731), scrittore britannico, autore di Robinson Crusoe.

John Wilkes Booth (1865), attore e assassino di Abraham Lincoln.

Morihei Ueshiba (1969), artista marziale giapponese e fondatore dell’Aikido.

Count Basie (1984), pianista e compositore jazz statunitense.

Giuliano Gemma (2013), attore italiano.

Eventi storici

1478: A Firenze esplode la Congiura dei Pazzi; Giuliano de’ Medici viene ucciso nel Duomo, mentre il fratello Lorenzo il Magnifico riesce a salvarsi.

1937: Guerra civile spagnola: la città di Guernica viene rasa al suolo dal bombardamento della Legione Condor tedesca, evento che ispirerà il celebre quadro di Picasso.

1954: Viene somministrato per la prima volta il vaccino antipolio di Jonas Salk su larga scala.

1964: Nasce la nazione della Tanzania dall’unione di Tanganica e Zanzibar.

1986: Disastro di Chernobyl: l’esplosione di un reattore nella centrale nucleare in Ucraina provoca la più grave catastrofe atomica della storia.

1994: In Sudafrica si tengono le prime elezioni multirazziali, che porteranno Nelson Mandela alla presidenza.

Giornata mondiale

Il 26 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale, istituita per promuovere il ruolo dei diritti di proprietà intellettuale nell’incoraggiare l’innovazione e la creatività. Ricorre inoltre la Giornata Internazionale della Memoria del Disastro di Chernobyl.

Curiosità e citazione

I nati il 26 aprile sono spesso descritti come persone dalla determinazione ferrea e dotate di una visione pragmatica della vita, proprio come l’imperatore Marco Aurelio. Una curiosità riguarda Michele Ferrero: l’imprenditore scelse di non quotare mai la sua azienda in borsa per mantenere l’indipendenza e la qualità dei suoi prodotti, rendendo la Nutella un’icona globale partendo da una piccola pasticceria di Alba.

Citazione del giorno: “L’arte di essere felici risiede nel potere di estrarre felicità dalle cose comuni.” (Henry Ward Beecher).

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