Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 24 Aprile: oggi si festeggia San Fedele

Il 24 aprile è una data densa di memoria storica e di celebrazioni che spaziano dalla spiritualità alla scienza, segnata dal ricordo di eventi che hanno cambiato il volto della tecnologia e della sensibilità collettiva.

Santi del giorno

In questa giornata la Chiesa cattolica commemora San Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire della Congregazione dei Cappuccini. Si celebrano inoltre Santa Maria di Cleofa e Santa Salome, discepole di Gesù, Sant’Alessandro di Lione, martire, San Benedetto Menni, San Deodato di Blois e San Mellito di Canterbury. La Chiesa apostolica armena ricorda oggi i Santi Martiri del genocidio armeno.

Nati il 24 aprile

Giuseppe Baretti (1719) – Critico letterario e scrittore italiano.

Edmund Cartwright (1743) – Inventore britannico del telaio meccanico.

Anthony Trollope (1815) – Scrittore inglese.

Willem de Kooning (1904) – Pittore olandese, esponente dell’espressionismo astratto.

Shirley MacLaine (1934) – Attrice e regista statunitense.

Barbra Streisand (1942) – Cantante, attrice e regista statunitense.

Jean-Paul Gaultier (1952) – Stilista francese.

Alessandro Costacurta (1966) – Ex calciatore e opinionista italiano.

Djimon Hounsou (1964) – Attore beninese naturalizzato statunitense.

Kelly Clarkson (1982) – Cantante statunitense.

Morti il 24 aprile

Daniel Defoe (1731) – Scrittore britannico, autore di Robinson Crusoe.

Papa Gregorio XVI (1846) – 254º Papa della Chiesa cattolica.

Vladimir Komarov (1967) – Cosmonauta sovietico, prima vittima di una missione spaziale.

Bud Abbott (1974) – Comico statunitense del duo Gianni e Pinotto.

Madame Claude (2015) – Celebre tenutaria francese.

Eventi storici

1184 a.C. – Secondo il mito, i Greci riescono a penetrare nella città di Troia utilizzando il celebre cavallo di legno.

1915 – Inizia il genocidio armeno nell’Impero Ottomano con l’arresto e la deportazione di centinaia di intellettuali armeni a Costantinopoli.

1967 – Il cosmonauta Vladimir Komarov muore durante il rientro della missione Sojuz 1 a causa del malfunzionamento dei paracadute.

1984 – La Apple presenta il computer Apple IIc.

1990 – Il Telescopio spaziale Hubble viene lanciato in orbita dallo Space Shuttle Discovery.

2013 – Crollo del Rana Plaza a Dacca, in Bangladesh: il disastro causa la morte di oltre 1100 lavoratori tessili.

Giornata mondiale

Il 24 aprile ricorre la Giornata Mondiale degli Animali nei Laboratori, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione degli animali utilizzati nella sperimentazione scientifica. È inoltre la Giornata della Memoria del Genocidio Armeno (Metz Yeghern).

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati il 24 aprile condividono un legame particolare con l’innovazione pratica e l’eleganza estetica: nello stesso giorno sono nati Gideon Sundbäck, l’ingegnere che ha perfezionato la moderna cerniera lampo (zipper), ed Edmund Cartwright, che ha rivoluzionato l’industria tessile con il telaio a energia idrica. Entrambi hanno trasformato oggetti d’uso quotidiano in strumenti indispensabili.

Citazione del giorno

Gli uomini perdono tutte le cose di questo mondo, ma portano con sé la ricompensa della carità e le elemosine che hanno fatto e di cui avranno dal Signore il premio e la degna ricompensa. (San Francesco d’Assisi).

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