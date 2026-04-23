Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 23 Aprile: pubblicato il primo video su Youtube

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 23 aprile. Questa data, intrisa di letteratura e leggenda, ci conduce attraverso i secoli celebrando il valore della cultura e il coraggio dei santi, in un intreccio di compleanni illustri e svolte tecnologiche che hanno cambiato il nostro modo di comunicare.

Santi del 23 aprile

In questo giorno la Chiesa cattolica commemora principalmente San Giorgio, martire di Lydda e patrono dei cavalieri e degli scout. Vengono inoltre ricordati Sant’Adalberto di Praga, vescovo e martire, e la Beata Elena Valentini da Udine.

Nati il 23 aprile

Max Planck (1858) – Fisico tedesco, iniziatore della fisica quantistica.

Quirico Filopanti (1812) – Astronomo e matematico italiano, ideatore dei fusi orari.

Shirley Temple (1928) – Attrice e diplomatica statunitense, celebre “riccioli d’oro” del cinema.

Massimo D’Alema (1949) – Politico italiano, già Presidente del Consiglio.

Michael Moore (1954) – Regista e saggista statunitense.

Jessica Lange (1949) – Attrice statunitense, vincitrice di due Premi Oscar.

Cristiano Malgioglio (1945) – Cantautore e personaggio televisivo italiano.

Gabry Ponte (1973) – Disc jockey e produttore discografico italiano.

Ermal Meta (1981) – Cantautore e compositore albanese naturalizzato italiano.

Morti il 23 aprile

William Shakespeare (1616) – Drammaturgo e poeta inglese (data secondo il calendario giuliano).

Miguel de Cervantes (1616) – Scrittore spagnolo, autore del Don Chisciotte.

Garcilaso de la Vega (1616) – Scrittore e storico peruviano.

Paulette Goddard (1990) – Attrice statunitense.

Giuseppe Sinopoli (2001) – Direttore d’orchestra e compositore italiano.

Boris El’cin (2007) – Primo presidente della Federazione Russa.

Eventi del 23 aprile

1661 – Re Carlo II d’Inghilterra viene incoronato nell’Abbazia di Westminster.

1946 – La Piaggio deposita il brevetto per la Vespa, l’iconico scooter destinato a motorizzare l’Italia.

1976 – I Ramones pubblicano il loro omonimo album di debutto, pietra miliare del genere punk rock.

1982 – Viene presentato nel Regno Unito il computer Sinclair ZX Spectrum.

2005 – Viene caricato il primo video in assoluto su YouTube: “Me at the zoo”, della durata di 18 secondi.

Giornata Mondiale

Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita dall’UNESCO per promuovere la lettura e la pubblicazione editoriale. La scelta della data è simbolica: il 23 aprile 1616 segna la scomparsa di tre giganti della letteratura come Shakespeare, Cervantes e de la Vega.

Curiosità e citazione

I nati in questo giorno appartengono al segno del Toro. Una curiosità affascinante riguarda Shirley Temple: a soli sei anni ricevette un Oscar giovanile speciale, diventando la persona più giovane a essere premiata dall’Academy. Il 23 aprile è anche il giorno della Diada de Sant Jordi in Catalogna, dove è tradizione che gli uomini regalino una rosa alle donne e le donne ricambino con un libro.

“Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori. Hanno le loro uscite e le loro entrate e ognuno, nel tempo che gli è dato, recita molte parti.” (William Shakespeare)

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