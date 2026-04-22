Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 22 Aprile: è la giornata mondiale della terra

Benvenuti all’appuntamento quotidiano con l’Almanacco di Almanacco. Il 22 aprile è una data che unisce la riflessione profonda sulla nostra casa comune alla celebrazione di menti che hanno cambiato il corso della scienza, della letteratura e del pensiero filosofico. In questo giorno l’umanità si ferma per onorare la Terra e ricordare figure che hanno saputo guardare oltre l’orizzonte del visibile.

Santi celebrati il 22 aprile

Oggi la Chiesa cattolica commemora diversi santi e martiri tra cui San Sotero Papa, dodicesimo successore di Pietro noto per la sua carità verso i poveri e i condannati; San Caio Papa, che guidò la Chiesa durante il periodo delle persecuzioni di Diocleziano; San Leonida, martire ad Alessandria d’Egitto e padre del celebre teologo Origene; Sant’Agapito I Papa, che cercò la pace tra Bizantini e Goti; Santa Senorina di Vieira, badessa portoghese; Sant’Opportuna di Séez, badessa francese e San Teodoro il Siceota, vescovo ed eremita in Turchia.

Nati il 22 aprile

In questo giorno sono nate personalità che hanno segnato la storia e la cultura mondiale: Isabella di Castiglia (1451), regina di Spagna che finanziò il viaggio di Cristoforo Colombo; Immanuel Kant (1724), filosofo tedesco autore della Critica della ragion pura; Indro Montanelli (1909), giornalista e storico italiano tra i più influenti del XX secolo; Rita Levi-Montalcini (1909), neurologa italiana e Premio Nobel per la medicina nel 1986; Vladimir Lenin (1870), rivoluzionario e politico russo fondatore dell’Unione Sovietica; Robert Oppenheimer (1904), fisico statunitense noto come il padre della bomba atomica; Serena Dandini (1954), conduttrice televisiva e scrittrice italiana; Jack Nicholson (1937), attore statunitense vincitore di tre premi Oscar; Kaká (1982), ex calciatore brasiliano vincitore del Pallone d’Oro.

Morti il 22 aprile

Ricordiamo oggi la scomparsa di illustri figure: Enrico VII d’Inghilterra (1509), primo sovrano della dinastia Tudor; Miguel de Cervantes (1616), autore spagnolo del Don Chisciotte; Papa Caio (296), martire; Papa Agapito I (536); Italo Calvino (1985), scrittore e paroliere italiano tra i maggiori esponenti della letteratura contemporanea; Richard Nixon (1994), 37° Presidente degli Stati Uniti d’America; Anselmo d’Aosta (1109), filosofo, teologo e santo italiano.

Eventi principali

1073: Ildebrando di Soana viene eletto Papa per acclamazione popolare e assume il nome di Gregorio VII, dando inizio alla riforma gregoriana. 1370: Viene posta la prima pietra della Bastiglia a Parigi, destinata a diventare il simbolo dell’assolutismo francese. 1500: Il navigatore portoghese Pedro Álvares Cabral avvista le coste del Brasile, approdando per la prima volta nel nuovo territorio sudamericano. 1639: Papa Urbano VIII emana la bolla Commissum Nobis, con la quale condanna ufficialmente la schiavitù delle popolazioni indigene d’America. 1970: Viene celebrata per la prima volta la Giornata della Terra (Earth Day) negli Stati Uniti, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla protezione dell’ambiente. 1978: Viene pubblicata sui principali quotidiani italiani la lettera con cui Papa Paolo VI implora le Brigate Rosse di liberare Aldo Moro senza condizioni.

Giornata mondiale

Il 22 aprile ricorre la Giornata Mondiale della Terra (Earth Day). Si tratta della più grande manifestazione ambientale del pianeta, istituita per promuovere la conservazione delle risorse naturali, la lotta al cambiamento climatico e la salvaguardia degli ecosistemi. Coinvolge ogni anno milioni di persone in quasi 200 paesi attraverso eventi educativi e iniziative di pulizia ambientale.

Curiosità e citazione

Una curiosità affascinante riguarda i nati di oggi: Indro Montanelli e Rita Levi-Montalcini nacquero esattamente nello stesso giorno e anno, il 22 aprile 1909. Pur avendo intrapreso percorsi professionali radicalmente diversi, entrambi sono diventati simboli di longevità intellettuale e integrità morale nell’Italia del Novecento. Altra curiosità riguarda Immanuel Kant, che si dice non avesse mai lasciato la sua città natale, Königsberg, conducendo una vita così regolare che i vicini regolavano gli orologi sui suoi passaggi quotidiani.

Citazione del giorno: “Il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me.” (Immanuel Kant)

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