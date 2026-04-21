Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 21 Aprile: oggi è il Natale di Roma

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 21 aprile, una data che profuma di storia antica e di leggende senza tempo. In questo giorno il mondo celebra la forza delle idee e la nascita di una delle civiltà più influenti di sempre.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa cattolica celebra Sant’Anselmo d’Aosta, vescovo e dottore della Chiesa, noto per i suoi profondi studi teologici e filosofici. Si ricordano inoltre Sant’Apollonio di Roma, martire, e San Corrado di Parzham.

Nati il 21 aprile

Friedrich Fröbel (1782) – Pedagogista tedesco, inventore dei giardini d’infanzia.

Charlotte Brontë (1816) – Celebre scrittrice inglese, autrice di Jane Eyre.

Max Weber (1864) – Sociologo e filosofo tedesco.

Piero Calamandrei (1889) – Giurista, politico e accademico italiano, tra i padri della Costituzione.

Elisabetta II (1926) – Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Silvana Mangano (1930) – Attrice cinematografica italiana.

Gino Strada (1948) – Medico e attivista italiano, fondatore di Emergency.

Andie MacDowell (1958) – Attrice e modella statunitense.

James Igwilo (1983) – Calciatore nigeriano.

Morti il 21 aprile

Pietro Abelardo (1142) – Filosofo e teologo francese.

Mark Twain (1910) – Scrittore e umorista statunitense.

Manfred von Richthofen (1918) – L’aviatore tedesco noto come il Barone Rosso.

Eleonora Duse (1924) – Grandissima attrice teatrale italiana.

Nina Simone (2003) – Cantante, pianista e attivista statunitense.

Prince (2016) – Cantautore e polistrumentista statunitense.

Eventi storici

753 a.C. – Natale di Roma: secondo la leggenda, Romolo fonda la città eterna.

1519 – Hernán Cortés sbarca a Veracruz, in Messico.

1918 – Manfred von Richthofen, il Barone Rosso, viene abbattuto e ucciso sopra i cieli di Vaux-sur-Somme.

1945 – Bologna viene liberata dalle truppe alleate e dai partigiani.

1967 – Colpo di Stato in Grecia: prende il potere la Giunta dei colonnelli guidata da Georgios Papadopoulos.

1989 – La console portatile Game Boy debutta sul mercato giapponese prodotta da Nintendo.

Giornata mondiale

Il 21 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, istituita dalle Nazioni Unite per incoraggiare il pensiero creativo multidisciplinare necessario per raggiungere un futuro sostenibile.

Curiosità e citazione

I nati in questo giorno appartengono al primo giorno del segno del Toro. Per questo motivo, spesso mostrano un mix affascinante tra l’intraprendenza dell’Ariete e la stabilità tipica del Toro. Una curiosità particolare riguarda la Regina Elisabetta II, che pur essendo nata oggi, festeggiava il suo compleanno ufficiale a giugno per godere di un clima più favorevole durante le parate.

Citazione del giorno: Possis nihil urbe Roma visere maius. (Tu non vedrai nulla di più grande della città di Roma). — Quinto Orazio Flacco

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