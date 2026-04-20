Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 20 Aprile: oggi si festeggia Sant’Agnese

Il 20 aprile si configura come una data di straordinarie transizioni, dove l’innovazione scientifica e le eccellenze dell’industria italiana si intrecciano con eventi politici che hanno segnato il destino di intere nazioni. È il giorno in cui il mondo ha scoperto la dolcezza della Nutella e la potenza del microscopio elettronico, ma anche il giorno in cui l’Italia ha visto, per la prima volta nella sua storia repubblicana, la rielezione di un Capo dello Stato.

Santi celebrati il 20 aprile

La Chiesa cattolica commemora oggi Sant’Agnese Segni di Montepulciano, vergine domenicana nota per le sue visioni mistiche e la sua profonda umiltà. Vengono ricordati anche San Marciano di Auxerre, monaco, e San Secondino di Cordova, martire.

Nati il 20 aprile

Pietro Aretino (1492) – Scrittore, poeta e drammaturgo italiano.

Napoleone III (1808) – Politico francese, primo Presidente della Repubblica francese e ultimo Imperatore dei Francesi.

Joan Miró (1893) – Pittore, scultore e ceramista spagnolo, esponente del surrealismo.

Gianrico Tedeschi (1920) – Attore e doppiatore italiano.

Jessica Lange (1949) – Attrice statunitense, vincitrice di due Premi Oscar.

Massimo Taparelli d’Azeglio (1798) – Politico, scrittore e pittore italiano.

Miranda Kerr (1983) – Supermodella australiana.

Felix Baumgartner (1969) – Paracadutista e base jumper austriaco, noto per il salto dallo spazio.

Morti il 20 aprile

Bram Stoker (1912) – Scrittore irlandese, celebre autore di Dracula.

Giuseppe Sinopoli (2001) – Direttore d’orchestra e compositore italiano.

Avicii (2018) – Disc jockey e produttore discografico svedese.

Giorgio Falck (2004) – Imprenditore e velista italiano.

Claudio G. Fava (2014) – Critico cinematografico e giornalista italiano.

Andreas Brehme (2024) – Calciatore e allenatore di calcio tedesco.

Eventi principali

1303 – Papa Bonifacio VIII istituisce con la bolla papale In suprema praeminentia dignitatis lo Studium Urbis, oggi Università di Roma La Sapienza.

1841 – Edgar Allan Poe pubblica I delitti della Rue Morgue, considerato il primo racconto poliziesco della storia della letteratura.

1862 – Louis Pasteur e Claude Bernard completano con successo il primo test di pastorizzazione.

1902 – Pierre e Marie Curie riescono a isolare il cloruro di radio.

1940 – Viene presentato pubblicamente negli Stati Uniti il primo microscopio elettronico.

1964 – Dallo stabilimento Ferrero di Alba esce il primo vasetto di Nutella, destinato a diventare un’icona del Made in Italy.

2013 – Giorgio Napolitano viene eletto per la seconda volta consecutiva Presidente della Repubblica Italiana, un evento senza precedenti nella storia del Paese.

Giornata mondiale

Il 20 aprile ricorre la Giornata della Lingua Cinese, istituita dalle Nazioni Unite nel 2010 per celebrare il multilinguismo e la diversità culturale, nonché per onorare la figura di Cangjie, il mitico inventore dei caratteri cinesi.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 20 aprile appartiene al segno del Toro. I nati in questo giorno sono spesso dotati di una grande sensibilità artistica e di una determinazione ferrea nel perseguire i propri obiettivi. La curiosità storica vuole che questo giorno unisca la nascita di geni del surrealismo come Miró alla nascita della Nutella, quasi a suggerire una vocazione per ciò che è iconico e fuori dagli schemi.

Citazione del giorno: La vita è ciò che accade mentre sei impegnato a fare altri progetti. (Attribuita a John Lennon, che pur non essendo nato oggi, esprime perfettamente l’imprevedibilità degli eventi storici del 20 aprile).

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