Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 19 Aprile: eletto papa Benedetto XVI

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 19 aprile. Questa data segna un crocevia di eventi che spaziano dalle grandi scoperte geografiche alle pietre miliari della politica internazionale, fino ai momenti indimenticabili del cinema e del costume. È un giorno che parla di indipendenza, di fede e di innovazione tecnologica.

Santi celebrati oggi

Il calendario liturgico ricorda in questa data figure di grande spessore spirituale e storico. Tra i principali santi e beati si annoverano:

San Leone IX, Papa e difensore della Chiesa.

Sant’Espedito di Melitene, martire venerato come protettore delle cause urgenti.

Sant’Elfego di Canterbury, vescovo e martire.

Sant’Emma di Sassonia, vedova.

Beato Bernardo di Sithiu, penitente.

Beato Corrado Miliani di Ascoli, religioso.

Nati il 19 aprile

In questa data sono nate personalità che hanno lasciato un segno indelebile nello sport, nel giornalismo e nell’arte:

Canaletto (1697), celebre pittore veneziano esponente del vedutismo.

Lilli Gruber (1957), giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italiana.

Sara Simeoni (1953), leggenda dell’atletica leggera italiana, oro olimpico nel salto in alto.

Alessandro Preziosi (1973), attore italiano di teatro, cinema e televisione.

Claudio Baglioni (1951), cantautore tra i più amati della musica leggera italiana.

Maria Sharapova (1987), ex tennista russa, vincitrice di cinque titoli del Grande Slam.

James Franco (1978), attore, regista e scrittore statunitense.

Kate Hudson (1979), attrice statunitense, figlia d’arte di Goldie Hawn.

Rkomi (1994), all’anagrafe Mirko Manuele Martorana, rapper e cantautore italiano.

E. E. Cummings (1894), poeta e scrittore statunitense innovatore della lirica moderna.

Morti il 19 aprile

Il mondo ha dato l’estremo saluto a figure di immenso valore intellettuale e politico:

Lord Byron (1824), celebre poeta e politico britannico, protagonista del Romanticismo.

Charles Darwin (1882), naturalista britannico, padre della teoria dell’evoluzione.

Emil Cioran (1995), filosofo e saggista romeno tra i più influenti del Novecento.

Calamity Jane (1903), leggendaria figura del Far West americano.

Paolo VI (1978), sebbene sia morto ad agosto, in questo giorno si ricorda spesso il suo operato durante il caso Moro nel 1978. Tuttavia, tra i decessi storici effettivi del 19 aprile si segnala anche Konrad Adenauer (1967), statista e primo Cancelliere della Germania Ovest.

Eventi principali

La storia del 19 aprile è ricca di svolte che hanno cambiato il volto del mondo:

1775: Inizia la Guerra d’indipendenza americana con le battaglie di Lexington e Concord.

1770: Il capitano James Cook avvista per la prima volta la costa orientale dell’Australia.

1943: Inizia la rivolta del Ghetto di Varsavia contro le forze di occupazione naziste.

1956: L’attrice Grace Kelly sposa il Principe Ranieri III di Monaco in quello che fu definito il matrimonio del secolo.

1971: Viene lanciata in orbita la Salyut 1, la prima stazione spaziale della storia, opera dell’Unione Sovietica.

1993: Fine del tragico assedio di Waco, in Texas, tra l’FBI e i seguaci di David Koresh.

2005: Il Cardinale Joseph Ratzinger viene eletto Papa con il nome di Benedetto XVI.

Giornate mondiali

Il 19 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Fegato (World Liver Day), un’iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute epatica e sulla prevenzione delle malattie legate a questo organo vitale.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 19 aprile appartiene al segno dell’Ariete ed è spesso caratterizzato da una spiccata determinazione e da un’anima pionieristica. Una curiosità legata a questa data riguarda proprio il mondo del cinema: il 19 aprile 1934 faceva il suo debutto sul grande schermo Shirley Temple, la bambina prodigio che avrebbe incantato intere generazioni.

Citazione del giorno:

Ci vuole coraggio per crescere e diventare chi sei davvero. (E. E. Cummings)

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