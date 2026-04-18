Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 18 Aprile: posata la prima pietra di San Pietro

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 18 aprile, una giornata che si snoda tra le trame della storia rinascimentale, i grandi progressi della diplomazia europea e il ricordo di menti brillanti che hanno segnato il cammino della scienza e dell’arte. In questo giorno il mondo celebra la tutela delle proprie radici culturali e la passione di chi comunica attraverso le onde radio.

Santi celebrati il 18 aprile

In questo giorno la Chiesa cattolica commemora diversi santi e beati, tra cui spicca San Galdino, vescovo di Milano e patrono della città insieme a Sant’Ambrogio e San Carlo, noto per il suo impegno nella ricostruzione materiale e spirituale del capoluogo lombardo dopo le distruzioni di Federico Barbarossa. Si ricordano inoltre San Calogero di Brescia, martire; Sant’Eusebio di Fano, vescovo; San Perfetto di Cordova, martire; Santa Atanasia di Egina, vedova ed eremita; Sant’Antusa di Costantinopoli, vergine e principessa imperiale; San Lasreano (o Molaise), abate irlandese.

Nati il 18 aprile

Il 18 aprile ha dato i natali a personalità eclettiche e influenti nel panorama italiano e internazionale:

Lucrezia Borgia (1480) – Nobildonna italiana, figura centrale del Rinascimento.

Franz von Suppé (1819) – Compositore e direttore d’orchestra austriaco.

Antero de Quental (1842) – Poeta e filosofo portoghese.

Ardito Desio (1897) – Esploratore e geologo italiano, guidò la conquista del K2.

Nilla Pizzi (1919) – Cantante italiana, prima vincitrice del Festival di Sanremo.

James Woods (1947) – Attore statunitense.

Giusy Ferreri (1979) – Cantautrice italiana.

Rosario Dawson (1979) – Attrice statunitense.

Morti il 18 aprile

In questa data si sono spenti protagonisti della cultura, della scienza e della politica:

Erasmus Darwin (1802) – Filosofo, poeta e medico britannico, nonno di Charles Darwin.

Gustave Moreau (1898) – Pittore simbolista francese.

Ottorino Respighi (1936) – Compositore e direttore d’orchestra italiano.

Albert Einstein (1955) – Fisico tedesco naturalizzato statunitense, Premio Nobel e padre della relatività.

Beniamino Segre (1977) – Matematico italiano.

Thor Heyerdahl (2002) – Esploratore e antropologo norvegese.

Duilio Loi (2008) – Pugile italiano, campione del mondo.

Eventi principali

Il 18 aprile è stato teatro di svolte politiche e scoperte scientifiche di rilievo mondiale:

1506: Papa Giulio II pone la prima pietra della nuova Basilica di San Pietro a Roma.

1945: Durante la Resistenza italiana, a Torino inizia il grande sciopero pre-insurrezionale contro l’occupazione nazifascista.

1948: In Italia si tengono le prime elezioni politiche della Repubblica, che vedono la vittoria della Democrazia Cristiana.

1951: Viene firmato a Parigi il trattato che istituisce la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio), primo passo verso l’Unione Europea.

1954: Gamal Abd el-Nasser prende il potere in Egitto.

1980: Viene proclamata l’indipendenza della Repubblica dello Zimbabwe (ex Rhodesia).

2002: Un aereo da turismo si schianta contro il Grattacielo Pirelli a Milano, causando tre vittime.

Giornate mondiali

Il 18 aprile ricorrono due celebrazioni internazionali significative. La prima è la Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti, promossa dall’UNESCO e dall’ICOMOS per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla diversità del patrimonio culturale mondiale. La seconda è la Giornata Mondiale del Radioamatore, che celebra il contributo tecnico e sociale di chi pratica questa attività di comunicazione.

Curiosità e citazione

Una delle figure più affascinanti nate in questo giorno è Lucrezia Borgia. Nonostante la leggenda nera che la dipinge come una donna spietata e dedita ai veleni, gli storici moderni l’hanno riabilitata come una raffinata diplomatica e un’abile amministratrice del Ducato di Ferrara, oltre che una grande protettrice delle arti. I nati il 18 aprile appartengono al segno dell’Ariete e sono spesso caratterizzati da una forte determinazione e uno spirito pionieristico, come dimostrato dall’esploratore Ardito Desio o dalla tempra di Nilla Pizzi.

Citazione del giorno:

L’immaginazione è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata, l’immaginazione abbraccia il mondo, stimolando il progresso, facendo nascere l’evoluzione. (Albert Einstein, morto il 18 aprile 1955)

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