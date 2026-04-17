Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 17 Aprile: oggi si celebra San Roberto

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 17 aprile, una giornata che attraversa i secoli tra esplorazioni geografiche che hanno cambiato i confini del mondo conosciuto, scoperte astronomiche rivoluzionarie e la nascita di icone che hanno segnato la cultura popolare contemporanea.

Santi celebrati oggi

Oggi la Chiesa cattolica commemora San Roberto di Molesme, abate e fondatore dell’Ordine Cistercense, San Pantagato di Vienne, vescovo, e i Santi Pietro ed Ermogene, martiri. Si ricordano inoltre San Donnano e compagni, martiri scozzesi, e il Beato Giacomo da Cerqueto.

Nati in questo giorno

Tra i personaggi illustri nati il 17 aprile figurano: Karen Blixen (1885), scrittrice danese celebre per La mia Africa; Michele Schiavoni (1714), pittore italiano; Nikita Chruščëv (1894), politico sovietico; Carlo Di Palma (1925), direttore della fotografia e regista italiano; James Last (1929), musicista e direttore d’orchestra tedesco; Paola Perego (1966), conduttrice televisiva italiana; Victoria Beckham (1974), stilista e cantante britannica; Jennifer Garner (1972), attrice statunitense; Riccardo Patrese (1954), ex pilota automobilistico italiano; Rooney Mara (1985), attrice statunitense.

Morti in questo giorno

In questa data ci hanno lasciato: Benjamin Franklin (1790), scienziato e politico statunitense tra i Padri Fondatori degli Stati Uniti; Marino Faliero (1355), doge di Venezia; Giovanni Battista Bracelli (1590), vescovo italiano; Catherine Spaak (2022), attrice, cantante e conduttrice televisiva belga naturalizzata italiana; Linda McCartney (1998), fotografa e tastierista statunitense.

Eventi storici

Nel 1492 viene firmata la Capitolazione di Santa Fe tra Cristoforo Colombo e i Re Cattolici di Spagna per il suo viaggio verso le Indie. Nel 1521 Martin Lutero compare davanti alla Dieta di Worms per rispondere delle sue tesi. Nel 1524 Giovanni da Verrazzano raggiunge la baia di New York. Nel 1797 scoppiano a Verona le Pasque Veronesi, rivolta popolare contro le truppe occupanti francesi. Nel 1924 viene fondata la casa di produzione cinematografica Metro-Goldwyn-Mayer. Nel 1961 ha inizio l’invasione della Baia dei Porci a Cuba. Nel 1964 la Ford presenta ufficialmente la Mustang. Nel 1970 l’equipaggio dell’Apollo 13 rientra sano e salvo sulla Terra dopo il grave guasto a bordo. Nel 2014 la NASA conferma la scoperta di Kepler-186f, il primo pianeta di dimensioni simili alla Terra nella zona abitabile di un’altra stella.

Giornata mondiale

Il 17 aprile ricorre la Giornata Mondiale dell’Emofilia, istituita dalla World Federation of Hemophilia per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa rara patologia genetica della coagulazione del sangue. Si celebra inoltre la Giornata Internazionale delle Lotte Contadine.

Curiosità e citazione

I nati il 17 aprile appartengono al segno dell’Ariete e sono spesso caratterizzati da una forte determinazione e da uno spirito pionieristico, proprio come Giovanni da Verrazzano. Una curiosità riguarda Victoria Beckham: prima di diventare una stilista di fama mondiale e un’icona pop con le Spice Girls, la sua prima apparizione televisiva fu in un documentario intitolato Labyrinths nel 1986. La citazione del giorno è di Karen Blixen: La cura per ogni cosa è l’acqua salata: nel sudore, nelle lacrime o nel mare.

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