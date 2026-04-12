Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 12 Aprile: oggi si festeggia San Giulio

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco di Almanacco. Oggi è il 12 aprile, il 102º giorno dell’anno (il 103º negli anni bisestili). Mancano 263 giorni alla fine dell’anno. In questa giornata la storia ha guardato alle stelle e la fede ha celebrato figure di grande rettitudine.

Santi del giorno

I santi celebrati oggi sono San Giulio I, papa; San Zeno (o Zenone) di Verona, vescovo; Sant’Alferio Pappacarbone, abate; San Basilio di Pario, vescovo; San Costantino di Gap, vescovo; San Damiano di Pavia, vescovo; Santa Vissia di Fermo, vergine e martire; San Saba il Goto, martire.

Nati in questo giorno

L’elenco dei personaggi illustri nati il 12 aprile include:

Antonio Meucci (1808), inventore italiano.

Franklin Delano Roosevelt (1882), 32º Presidente degli Stati Uniti.

Marcello Lippi (1948), allenatore di calcio e calciatore italiano.

Andy García (1956), attore cubano naturalizzato statunitense.

Tom Clancy (1947), scrittore statunitense.

Flavio Briatore (1950), imprenditore e dirigente sportivo italiano.

Luca Argentero (1978), attore e personaggio televisivo italiano.

Claire Danes (1979), attrice statunitense.

Shannen Doherty (1971), attrice statunitense.

Morti in questo giorno

In questo giorno ci hanno lasciato:

San Giuseppe Moscati (1927), medico e laico italiano.

Franklin Delano Roosevelt (1945), politico statunitense.

Jacques-Bénigne Bossuet (1704), scrittore e vescovo francese.

Gianroberto Casaleggio (2016), imprenditore e politico italiano.

Josephine Baker (1975), cantante e danzatrice statunitense naturalizzata francese.

Francesco II Sforza (1535), ultimo duca di Milano.

Eventi storici

Questi i fatti più significativi avvenuti il 12 aprile:

1633: Inizia ufficialmente il processo a Galileo Galilei davanti all’Inquisizione per le sue teorie copernicane.

1944: Re Vittorio Emanuele III annuncia alla radio la sua intenzione di abdicare in favore del figlio Umberto II.

1961: Jurij Gagarin a bordo della Vostok 1 è il primo uomo a volare nello spazio compiendo un’orbita completa della Terra.

1970: Il Cagliari di Gigi Riva vince storicamente il suo primo scudetto.

1981: Lancio del primo Space Shuttle, il Columbia, per la missione STS-1.

1992: Apre alle porte di Parigi il parco divertimenti Euro Disney, oggi Disneyland Paris.

Giornata mondiale

Il 12 aprile ricorre la Giornata Internazionale dei Viaggi dell’Uomo nello Spazio (International Day of Human Space Flight), istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per celebrare l’inizio dell’era spaziale e il volo di Gagarin. Si celebra inoltre la Yuri’s Night, una festa globale per commemorare i traguardi dell’esplorazione spaziale.

Curiosità e citazione

I nati il 12 aprile appartengono al segno zodiacale dell’Ariete. Chi nasce in questo giorno è spesso dotato di una determinazione ferrea e di un forte spirito d’iniziativa, proprio come Antonio Meucci che non si arrese mai nella difesa della sua invenzione. Una particolarità di questa data è il forte legame con il superamento dei limiti umani, rappresentato sia dalle scoperte scientifiche che dalle imprese sportive.

Citazione del giorno: “L’ottimismo è la fede che porta al successo. Niente può essere fatto senza speranza e fiducia.” (Helen Keller)

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