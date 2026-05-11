Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 11 maggio: scacco matto all’umanità

L’almanacco del giorno 11 maggio si apre su una data densa di eventi che hanno segnato il passaggio tra epoche diverse, dalla fondazione di Costantinopoli fino ai grandi traguardi dell’esplorazione e della cultura contemporanea. Si tratta di una giornata che invita alla riflessione sulla resilienza delle istituzioni e sulla genialità artistica.

Santi del giorno

La Chiesa cattolica celebra in questa data San Fabio e compagni martiri, testimoni della fede lungo la via Salaria. Si ricordano inoltre San Mamerto di Vienne, vescovo noto per aver istituito le Rogazioni, San Maiolo di Cluny, abate che influenzò profondamente il monachesimo medievale, e Sant’Antimo di Roma.

Nati celebri del giorno

In questa data sono nate personalità che hanno trasformato le arti e la politica:

• Salvador Dalí (1904), pittore, scultore e scrittore spagnolo, figura centrale del surrealismo.

• Valentino (1932), stilista italiano di fama mondiale, fondatore dell’omonima casa di moda.

• Marco Ferreri (1928), regista e sceneggiatore italiano, autore di opere provocatorie come La grande abbuffata.

• Irving Berlin (1888), compositore statunitense autore di classici come White Christmas.

• Marta Abba (1900), attrice teatrale italiana, musa di Luigi Pirandello.

• Richard Feynman (1918), fisico statunitense, premio Nobel per la fisica e pioniere dell’elettrodinamica quantistica.

• Laetitia Casta (1978), supermodella e attrice francese.

Morti celebri del giorno

Si ricordano figure che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia e nella musica:

• Matteo Ricci (1610), gesuita, matematico e cartografo italiano, celebre per la sua missione in Cina.

• Bob Marley (1981), musicista e attivista giamaicano, icona mondiale del reggae.

• Douglas Adams (2001), scrittore britannico noto per la serie Guida galattica per gli autostoppisti.

• Piero Fogar (2005), esploratore, scrittore e conduttore televisivo italiano.

Eventi storici

La cronologia dell’11 maggio vede il succedersi di pietre miliari della civiltà:

• 330: Costantino il Grande inaugura ufficialmente Costantinopoli, la Nuova Roma, rendendola capitale dell’Impero Romano d’Oriente.

• 1860: Giuseppe Garibaldi sbarca a Marsala con i Mille, dando inizio alla spedizione che porterà all’Unità d’Italia.

• 1926: Il dirigibile Norge, con a bordo Umberto Nobile e Roald Amundsen, decolla dalle isole Svalbard per la prima trasvolata sorvolando il Polo Nord.

• 1946: Il Teatro alla Scala di Milano riapre dopo i bombardamenti della guerra con un memorabile concerto diretto da Arturo Toscanini.

• 1997: Il computer Deep Blue della IBM sconfigge il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov nella sesta partita, vincendo l’intero incontro.

Giornata mondiale

L’11 maggio non vede una singola ricorrenza fissa universale nel calendario delle Nazioni Unite, ma è spesso associato a campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e, in base al calendario mobile, può coincidere con la Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori in alcuni anni o celebrazioni locali dedicate alla prevenzione sanitaria.

Curiosità e citazione

Chi nasce l’11 maggio è spesso caratterizzato da una fervida immaginazione e una determinazione ferrea. Salvador Dalí sosteneva che la differenza tra lui e un pazzo fosse che lui non era affatto pazzo, sottolineando come l’eccentricità dei nati in questo giorno sia spesso un metodo creativo rigoroso. La citazione del giorno è di Bob Marley: Non vivere perché la tua presenza si noti, ma perché la tua assenza si senta.

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