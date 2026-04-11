Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 11 Aprile: Napoleone viene esiliato all’Elba

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco dell’11 aprile, una giornata che attraversa la storia tra scoperte scientifiche, grandi encicliche papali e momenti che hanno segnato profondamente la cronaca e la cultura del nostro Paese.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica celebra San Stanislao, vescovo di Cracovia e martire, patrono della Polonia. Si ricordano inoltre Santa Gemma Galgani, vergine e mistica lucchese, San Barsanofio, eremita, San Domnione di Salona e Sant’Antipa di Pergamo.

Nati in questo giorno

James Parkinson (1755) medico e paleontologo britannico; Renato Cesarini (1906) calciatore e allenatore di calcio italo-argentino; Adriano Panatta (1950) tennista italiano; Aleandro Baldi (1959) cantautore italiano; Joss Stone (1987) cantante britannica; Alessandra Mastronardi (1986) attrice italiana.

Morti in questo giorno

Donato Bramante (1514) architetto e pittore italiano; Primo Levi (1987) scrittore e chimico italiano; Ennio Flaiano (1972) sceneggiatore e scrittore italiano; Jacques Prevert (1977) poeta e sceneggiatore francese.

Eventi storici

Nel 1814 Napoleone Bonaparte abdica incondizionatamente e viene esiliato all’Isola d’Elba. Nel 1912 il Titanic lascia il porto di Cobh, in Irlanda, per dirigersi verso l’oceano aperto nel suo ultimo scalo prima del naufragio. Nel 1963 Papa Giovanni XXIII pubblica la storica enciclica Pacem in Terris, dedicata alla pace tra tutte le genti. Nel 1970 avviene il lancio dell’Apollo 13, missione spaziale diventata celebre per il guasto che mise a rischio la vita degli astronauti. Nel 2006, dopo 43 anni di latitanza, viene arrestato il boss mafioso Bernardo Provenzano in una masseria vicino Corleone.

Giornata mondiale

L’11 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Malattia di Parkinson, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia nel giorno della nascita del medico James Parkinson, che per primo ne descrisse i sintomi. In Italia ricorre anche la Giornata Nazionale del Mare, dedicata alla tutela e alla valorizzazione della risorsa marina.

Curiosità e citazione

Il calciatore Renato Cesarini è passato alla storia per la sua abitudine di segnare gol decisivi nei minuti finali delle partite, dando origine alla celebre espressione zona Cesarini. Una curiosità statistica riguarda invece l’11 aprile 1954: secondo uno studio condotto dall’Università di Cambridge attraverso un algoritmo di ricerca, quel giorno è stato classificato come il più noioso della storia recente, poiché non si verificarono eventi di rilievo mondiale, nascite o morti di personalità di spicco.

Citazione del giorno: Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre. (Primo Levi)

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