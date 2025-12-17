Buonabitacolo punta sulla cultura: al via il corso gratuito per operatori museali

Il Comune di Buonabitacolo ha ufficializzato l’adesione all’attivazione di percorsi formativi dedicati al settore dei beni culturali. Nello specifico, l’amministrazione ha dato il via libera a un corso gratuito per Operatore Museale, un’iniziativa volta a creare figure professionali competenti e pronte a inserirsi nel mercato del lavoro legato ai servizi culturali.

Il progetto nasce dalla sinergia tra l’ente comunale, i Monaci Digitali e Maqer Job, ente di formazione accreditato presso la Regione Campania. L’obiettivo primario è formare professionisti in grado di gestire e valorizzare il patrimonio artistico e storico, prendendo come modello di riferimento un’eccellenza del territorio: la Certosa di San Lorenzo a Padula. Il complesso monumentale, di rilevanza internazionale, rappresenta infatti l’esempio ideale per l’apprendimento delle dinamiche di gestione museale.

Struttura del corso e certificazioni

Il percorso formativo prevede una durata complessiva di 120 ore, strutturate per garantire flessibilità e apprendimento pratico: 110 ore si svolgeranno in modalità online, mentre 10 ore saranno dedicate alla formazione in presenza.

Uno degli aspetti più rilevanti dell’iniziativa è il rilascio, al termine del percorso, di un Attestato Europeo (EQF). Tale certificazione è valida su tutto il territorio italiano ed europeo e risulta spendibile sia in concorsi pubblici che nel settore privato. Inoltre, per i partecipanti è previsto un rimborso spese, rendendo l’opportunità accessibile e sostenibile.

Cosa si imparerà durante le lezioni

Il programma didattico è stato studiato per fornire competenze trasversali e specifiche, essenziali per operare con professionalità in contesti museali e turistici. Gli studenti apprenderanno le tecniche di accoglienza e assistenza ai visitatori, la gestione operativa della biglietteria e del bookshop, nonché la cura degli spazi espositivi.

Il corso approfondirà anche l’utilizzo di software gestionali specifici per il settore e lavorerà sullo sviluppo delle “soft skills”, indispensabili per interagire efficacemente con il pubblico. Gli sbocchi professionali previsti sono molteplici: dai musei ai siti archeologici, passando per biblioteche, archivi, fondazioni culturali, uffici turistici e l’organizzazione di eventi.

Requisiti e modalità di iscrizione

L’iniziativa si rivolge a una vasta platea di potenziali candidati residenti in una fascia d’età compresa tra i 16 e i 59 anni. Possono accedere al corso disoccupati, studenti, persone alla ricerca della prima esperienza lavorativa, beneficiari del programma GOL e adulti che necessitano di una riqualificazione professionale.

Le iscrizioni sono aperte e il termine ultimo per presentare la propria adesione è fissato per il 20 dicembre. Per formalizzare l’iscrizione o richiedere ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 348 3174559 (Giuseppe) oppure inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero 0975 1963458.