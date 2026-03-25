Attualità

Buonabitacolo: dopo 46 anni, demolito il palazzo del Comune

L’intervento rientra in un progetto finanziato con fondi del PNRR, per un importo complessivo di circa 1 milione e 200 mila euro

Erminio Cioffi

A Buonabitacolo, dopo 46 anni di storia, è stato demolito ieri l’edificio che ha ospitato il Comune, per decenni punto di riferimento istituzionale e simbolico per l’intera comunità. Un abbattimento carico di significato, non solo sul piano urbanistico ma anche su quello sociale.

L’intervento

Quella struttura, infatti, è stata per generazioni la “casa del popolo”, luogo di incontri, decisioni e vita amministrativa. L’intervento rientra in un progetto finanziato con fondi del PNRR, per un importo complessivo di circa 1 milione e 200 mila euro. Al posto del vecchio edificio sorgerà un nuovo palazzo comunale, moderno e più funzionale, pensato per rispondere alle esigenze attuali della cittadinanza. I lavori avranno una durata stimata di circa un anno, con conclusione prevista per la primavera del 2027.

Il commento del sindaco, Giancarlo Guercio

“È un giorno importante per Buonabitacolo” – ha dichiarato il sindaco Giancarlo Guercio – sottolineando come la demolizione rappresenti anche una metafora di cambiamento. “Non è solo un intervento strutturale, ma il segno di un nuovo modo di amministrare, che supera il passato per costruire basi più solide per il futuro”.

Lo sguardo è già proiettato avanti, verso il 2033, quando il paese celebrerà i suoi 700 anni, e verso importanti prospettive infrastrutturali, tra cui la futura stazione dell’Alta Velocità. “Dalle ceneri questa Fenice risorgerà più forte e più brillante di prima” – ha concluso il primo cittadino. Un’immagine che racchiude il senso di una comunità pronta a rinnovarsi, senza dimenticare la propria storia.

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