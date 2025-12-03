Buonabitacolo, approvata la convenzione triennale con l’I.I.S.S. “Cicerone” per i percorsi di formazione scuola–lavoro

Per gli studenti opportunità di formazione negli uffici comunali

A cura di Federica Pistone

La Giunta comunale di Buonabitacolo ha approvato la convenzione triennale con l’I.I.S.S. “M.T. Cicerone” di Sala Consilina per lo svolgimento delle attività di Formazione Scuola–Lavoro (FSL), la nuova denominazione dei percorsi di orientamento ed esperienza pratica previsti dalla normativa scolastica.

La delibera dà il via a una collaborazione che coinvolgerà gli studenti degli anni scolastici 2025–2026, 2026–2027 e 2027–2028.

Novità per gli alunni

La convenzione consentirà agli alunni dell’istituto di svolgere periodi di formazione direttamente presso il Comune, integrando la preparazione teorica con attività in contesto reale. L’obiettivo è favorire l’acquisizione di competenze utili e spendibili nel mondo del lavoro, agevolare l’orientamento professionale e rafforzare il legame tra scuola, istituzioni e territorio.

L’amministrazione comunale ha confermato il proprio impegno a garantire agli studenti adeguato supporto formativo e condizioni di sicurezza, sottolineando al tempo stesso che l’accordo non comporta alcun onere finanziario per l’ente.

