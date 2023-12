Buona prova per la Libertas Agropoli alla Paestum Marathon 2023

(2×42)/14…non è una formula matematica ma l’ennesima sfida dei runners della ASD Libertas Agropoli.

Dopo aver corso la Maratona di Firenze 14 giorni dopo si presentano ai nastri di partenza della locale Paestum Marathon, evento organizzato dall’agropolese Roberto Funicello, con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum.

La gara svoltasi domenica 10 dicembre in uno scenario mozzafiato con partenza ed arrivo nella meravigliosa zona archeologica, passando per il lungomare, fino alla Torre di Paestum.

Quel che sembra una pazzia podistica è invece l’ennesima giornata di puro divertimento per gli instancabili amici maratoneti Vincenzo Chieffallo, Pierfrancesco Pasca, Luigi Murino e Gaspare Stirone, che ha festeggiato la sua ventesima maratona. Con loro il neo maratoneta Vincenzo Graziuso, alla sua prima esperienza nella distanza regina.

All’arrivo gli amici hanno così commentato: “Basta correre una maratona, per scoprire che qualche chilometro più in là c’è la versione migliore di te. Noi proviamo a mettere il meglio in tutto ciò che facciamo, e sappiamo che ad ogni traguardo non siamo mai soli.

Questione di grandi polmoni? Crediamo più di profondi respiri.

Cose da matti, che accadono quando decidi di frequentare certe “belle” amicizie podistiche!”.