Buccino, l’amministrazione al lavoro per il nuovo pediatra: garantita l’assistenza ai minori

A seguito del pensionamento della dottoressa Mariarosaria Amato, storica pediatra di libera scelta del Comune di Buccino, l’Amministrazione Comunale ha avviato un monitoraggio costante per garantire la continuità dei servizi sanitari dedicati all’infanzia. L’obiettivo principale è ridurre al minimo i disagi per le famiglie, assicurando che l’assistenza medica sul territorio rimanga un punto di riferimento solido e accessibile.

Gli interventi in sinergia con l’Asl Salerno

L’amministrazione sta operando in stretta collaborazione con l’ASL Salerno per accelerare l’iter burocratico necessario alla sostituzione delle figure mediche. Nello specifico, sono già state attivate le procedure per la nomina di un medico di medicina generale a ciclo unico che avrà l’obbligo di mantenere lo studio nel territorio comunale. Parallelamente, si sta lavorando alla copertura della carenza pediatrica attraverso l’individuazione di un nuovo pediatra di libera scelta con sede a Buccino.

Le soluzioni temporanee per l’assistenza da 0 a 6 anni

In attesa che le procedure di nomina vengano completate, la tutela della salute per la fascia d’età compresa tra 0 e 6 anni rimane garantita dalle normative vigenti. Le famiglie possono rivolgersi ai pediatri di libera scelta operanti nel medesimo ambito territoriale oppure ai medici di medicina generale. Questa soluzione temporanea permette di coprire il fabbisogno sanitario della comunità pediatrica in attesa dell’insediamento dei nuovi titolari.

L’impegno delle istituzioni locali

L’ente comunale ha ribadito la ferma volontà di seguire l’evoluzione della vicenda fino alla sua completa risoluzione. “L’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare con determinazione affinché la problematica venga risolta nel più breve tempo possibile, tutelando il diritto alla salute dei più piccoli e garantendo un servizio efficiente alla comunità”, hanno dichiarato i rappresentanti dell’istituzione in una nota ufficiale rivolta alla cittadinanza.