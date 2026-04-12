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Bomba Day a Eboli: disinnescato anche il secondo ordigno, la città torna alla normalità

Redazione Infocilento

Si concludono con successo le operazioni di bonifica nel territorio di Eboli. Dopo la neutralizzazione del primo reperto, è stato ufficialmente disinnescato il secondo ordigno bellico, ponendo fine a una giornata complessa ma gestita con estrema precisione. Con la messa in sicurezza della seconda carica esplosiva, il Bomba Day termina in perfetta sicurezza, scongiurando ogni rischio per la pubblica incolumità.

Attualmente, le autorità sono impegnate nelle procedure per la completa riapertura della viabilità. Le operazioni riguardano sia il tratto autostradale, rimasto precedentemente interdetto, sia le arterie locali che hanno subito deviazioni durante le attività di bonifica. Il ripristino della normale circolazione è previsto in tempi brevi, una volta ultimati gli ultimi controlli sui siti interessati.

Il ringraziamento alle forze in campo

La riuscita di un’operazione così delicata è stata resa possibile da un coordinamento impeccabile tra istituzioni e corpi tecnici. Un plauso da parte del comune di Eboli per il lavoro svolto va alla Prefettura di Salerno e alla Questura, insieme agli specialisti del 21° Genio Guastatori, protagonisti materiali del disinnesco.

Il ringraziamento per l’impegno costante sul campo si estende alla Protezione Civile Città di Eboli, al Coc del Comune di Eboli, alla Croce Rossa Italiana, alla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato. La sinergia tra queste forze ha garantito che l’intera procedura si svolgesse senza criticità, restituendo serenità alla comunità ebolitana.

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