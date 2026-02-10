Bellosguardo ha il suo Emporio di Comunità: ecco come il Comune contrasta la crisi del commercio e rilancia l’economia

È stato inaugurato a Bellosguardo il primo Emporio di Comunità, un negozio di generi alimentari in cui i residenti potranno trovare di tutto e gestito dalla Bellosguardo Servizi s.r.l. .

L’Emporio del piccolo borgo cilentano servirà a far circolare l’economia locale, senza costringere i residenti a cercare fuori ciò di cui hanno bisogno e a sopperire alla mancanza di negozi visto che alla luce dello spopolamento che soffrono i piccoli centri delle aree interne sono sempre di più le saracinesche che si abbassano.

L’importanza dell’iniziativa

“Nei piccoli Comuni gli Amministratori sono chiamati ad ingegnarsi, talvolta ad assolvere anche funzioni imprenditoriali, o quantomeno ad avere una visione in questa direzione, per sopperire alla carenza di servizi e per rilanciarne le condizioni socioeconomiche. L’Emporio di Comunità a Bellosguardo ha proprio l’intento di valorizzare l’economia di prossimità e creare uno spazio di coesione sociale, facendo Comunità!

Non di poco conto è l’occasione occupazionale che si genera, consentendo, in questo caso a due cittadine, di avere una nuova opportunità, anche per restare e non andare via” ha fatto sapere il Sindaco di Ottati, nonché neoeletto Consigliere Provinciale, Elio Guadagno che ha partecipato al momento inaugurale tenuto alla presenza dell’amministrazione di Bellosguardo guidata dal Sindaco, Giuseppe Parente.

“L’Emporio di Comunità e di Vicinato ha l’obiettivo di garantire alla popolazione residente un accesso continuativo ai beni essenziali, contribuendo al mantenimento della residenzialità e alla qualità della vita della comunità locale” ha concluso Parente.