Battipagliese sconfitta in casa dalla Puteolana: passo falso in Coppa Italia

Nell’andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza, la Puteolana espugna il “Provenza” di Macchia per 3 a 2 al termine di una gara scoppiettante e molto bella. Vitale conferma lo stesso undici di sabato scorso a eccezione di Senatore al posto di Onesto. Correale, invece, si affida alla coppia Filogamo-Mancini in avanti.

La cronaca del match

Dopo sessanta secondi è la Battipagliese che si rende pericolosa: Garofalo ruba palla a Gargiulo al limite dell’area di rigore ma è coraggioso Carbiglia in uscita bassa a chiudere la conclusione ravvicinata dell’under bianconero.

Al sesto ci prova anche Senatore dalla distanza con il destro, palla alta. Stessa sorte, sessanta secondi dopo, per la conclusione di Mancini sul versante opposto. Al 16’, però, gli ospiti passano: imbucata centrale di Mancini per l’inserimento di Capuano che arrivato a tu per tu con Trapani lo fulmina con un rasoterra imparabile. La Battipagliese ci mette meno di sessanta secondi per pareggiare: Formicola sfonda a sinistra, cross arretrato per l’accorrente Ripa che di piatto supera Carbiglia.

Ci prova di nuovo Garofalo al 22’ ma la sua girata dal limite viene parata a terra dal piplet flegreo. Prima del riposo dalla distanza ci prova anche Olmos ma Carbiglia è sempre attento. La ripresa è più scoppiettante della prima frazione di gioco: a taccuino vanno due conclusioni dalla distanza di Filogamo da una parte e Vitale dall’altra, ma la sfera termina alta, prima del vantaggio bianconero.

Siamo al 10’ quando Formicola, al secondo assist consecutivo, imbuca centralmente per Olmos che fulmina Carbiglia. Nemmeno il tempo di battere la palla al centro che la Puteolana riagguanta il pari: Filogamo sponda per Mancini il cui diagonale sbatte sul palo prima di entrare in porta. La Puteolana preme e trova il definitivo gol del 3 a 2 con una conclusione chirurgica di Grieco dalla distanza che si va a spegnere nell’angolino alla sinistra di Trapani. La gara si accende e fioccano i cartellini.

Al 35’ viene espulso Ripa per doppia ammonizione nel giro di pochi secondi. Le speranze di pareggio per la Battipagliese si spengono sul palo colpito da Onesto a cinque minuti dalla fine.

Il ritorno è in programma mercoledì 7 gennaio 2026 allo stadio “Conte” di Pozzuoli con orario da definire.