Eccellenza: movimenti di mercato per Battipagliese e Santa Maria

Ecco Benjamin Salvador per le zebrette. Due arrivi per mister Condemi

A cura di Redazione Infocilento
Benjamin Salvador

Continuano i movimenti di mercato in casa Battipagliese. Le zebrette salutano Gennaro Sabatino con il quale è stato raggiunto l’accordo per una risoluzione consensuale del contratto. “La società lo ringrazia per l’impegno profuso, augurandogli le migliori fortune professionali”.

Nuovo arrivo per le zebrette

La Battipagliese, al contempo, ha reso noto il tesseramento del calciatore Benjamin Salvador.

Nato a San Martin Mendoza (Argentina) nel 1999, Salvador è un trequartista cresciuto nell’Atletico Club San Martin di Mendoza (con cui ha completato la trafila delle giovanili arrivando anche in prima squadra) prima di passare in Spagna con l’UD San Pedro ed arrivare in Italia dove è esploso nell’Eccellenza calabrese con la maglia della ReggioMediterranea dove ha realizzato 13 reti. Inoltre ha indossato la maglia dell’Afragolese (serie D) con 6 reti, del Soriano (Eccellenza calabrese) e quella del Bisceglie (Eccellenza pugliese) con 8 reti e 11 assist all’attivo. Ha iniziato la stagione con la maglia dell’Arce (Eccellenza laziale).

Novità a Santa Maria

In attesa del delicato match salvezza contro l’Angri di domenica, anche la Polisportiva Santa Maria mette a segno due nuovi acquisti. Firmano in giallorosso due giocatori che faranno parte della rosa di mister Condemi per raggiungere l’obiettivo salvezza. Si tratta dell’attaccante, classe 2003, Ibrahima Faye che arriva nel Cilento dopo le sue parentesi con Sessana e Palmese tra le altre. In giallorosso anche il giovanissimo terzino, classe 2006, Giovanni Parisi che è già pronto a mettersi a disposizione del tecnico. Per lui parentesi con le maglie di Paganese, Nola, Santa Maria La Carità e Frattese.  Entrambi sono già convocabili per trasferta di Angri.

