Battipagliese: salta la panchina di mister Fiume

La decisione è stata presa anche alla luce degli ultimi risultati che hanno visto la Battipagliese fare un solo punto nelle due uscite con Buccino Volcei e Pro San Giorgese

Rocco Fiume

Dopo la Polisportiva Santa Maria, rivoluzione in atto anche in casa Battipagliese. La società bianconera, infatti, ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Rocco Fiume e il suo vice Riccardo Faggiano.

La scelta

I ringraziamenti

“Ai mister va il più sentito ringraziamento per quanto fatto e l’augurio di un futuro prospero a livello personale e professionale”, comunica la società bianconera. Intanto, è già partita la caccia al nuovo allenatore che dovrà subito calarsi nella realtà di Battipaglia per provare a recuperare i punti persi e a consolidarsi nei piani alti della classifica per contendere il titolo a Ebolitana e Apice.

