Battipagliese, riconfermato il calciatore Lorenzo Losasso: “Lotteremo e suderemo la maglia ogni domenica”

La Battipagliese1929 è lieta di annunciare la riconferma del centrocampista Lorenzo Losasso per la stagione calcistica 2025-2026.

Losasso, il jolly del centrocampo bianconero

Nella passata stagione, Losasso si è distinto per la sua capacità di ricoprire più ruoli nel centrocampo, giocando sia come esterno che come centrale, con risultati sempre positivi. La società ha sottolineato come il calciatore abbia dimostrato serietà, spirito di squadra e una crescita costante, diventando un punto di riferimento all’interno del gruppo, sia a livello tecnico che umano.

“Dopo il campionato dello scorso anno era difficile dire di no! Battipaglia è una grande piazza e io sono onorato di farne parte di nuovo quest’anno soprattutto per prenderci quello che ci è sfuggito l’anno scorso”. Lotteremo e suderemo la maglia ogni domenica per raggiungere l’obiettivo. Non vedo l’ora di iniziare, ci vediamo al campo!”.

Prospettive per la nuova stagione

Con la riconferma di Losasso, la Battipagliese1929 consolida una pedina fondamentale per costruire una squadra competitiva e determinata a raggiungere gli obiettivi sfuggiti nella scorsa annata. La sinergia tra giocatori esperti e giovani promettenti sarà alla base delle ambizioni bianconere per il campionato 2025-2026.