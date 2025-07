Battipagliese: Massimo Ferrara nuovo Club manager

La società Battipagliese1929 ha comunicato ufficialmente la nomina del dottor Massimo Ferrara come nuovo Club Manager. L’annuncio segna un passo importante nella riorganizzazione interna del club, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra le diverse aree operative.

Un percorso dirigenziale iniziato alla Pro Sangiorgese

Ferrara ha iniziato la sua carriera da dirigente sportivo con la Pro Sangiorgese, dove ha ricoperto il ruolo per due stagioni. Durante questo periodo ha festeggiato la vittoria del campionato di Promozione e ha gestito un anno competitivo nella categoria Eccellenza.

Nella stagione precedente ha svolto il medesimo incarico nel Castel San Giorgio, accumulando ulteriore esperienza nella gestione organizzativa e relazionale all’interno di un club calcistico.

Ruolo operativo strategico per il Club Manager

Nel suo nuovo incarico, Ferrara avrà il compito di curare l’organizzazione operativa della prima squadra e fungerà da ponte tra l’area sportiva, lo staff tecnico, la dirigenza e l’amministrazione. Un ruolo centrale per il buon funzionamento dell’intera struttura societaria.

Le dichiarazioni di Ferrara: entusiasmo e dedizione

“Quando ho ricevuto la chiamata dalla Battipagliese, non ho esitato un secondo. Sono onorato di far parte di questa gloriosa società e lavorerò sodo insieme alla società per raggiungere gli obiettivi prefissati. Fino all’ultima goccia di sudore, forza Battipagliese!”