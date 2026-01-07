Battipagliese fuori dalla Coppa Italia: in finale va la Puteolana

Nel ritorno della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza, la Battipagliese perde al “Conte” di Pozzuoli con la Puteolana per 1 a 0 e dice addio definitivamente alla competizione tricolore. In finale, quindi, ci va la Puteolana che affronterà il Pomigliano in gara unica con data e luogo da definire.

Dopo il 2-3 dell’andata, in terra flegrea la gara è fortemente condizionata da un terreno di gioco ai limiti della praticabilità e da una pioggia incessante che ha reso impossibile il semplice controllo di palla. Ne è venuto meno lo spettacolo in una gara tutto sommato brutta.

La gara

La Puteolana sfrutta nel migliore dei modi la giocata da palla inattiva e dopo sette minuti, su azione d’angolo, trova il gol vittoria con la zuccata vincente di Pissinis. La Battipagliese, senza Ripa, Olmos, Formicola e Cassese, non riesce a reagire e la Puteolana amministra. Unica azione degna di nota un colpo di testa di Nuvoli su azione d’angolo che termina al lato. Nella ripresa Trapani è prodigioso nel chiudere un colpo di testa a botta sicura di Capuano alzando con la mano di richiamo sopra la traversa.

La gara si infiamma nel finale quando al 35’ la Puteolana ha l’occasione del KO definitivo con Rodriguez ma la palla viene fermata da una pozzanghera sulla linea di porta; sul capovolgimento di fronte il tiro cross di Santella non viene spinto con cattiveria in porta da Abayian ed esalta Cabriglia nella presa bassa.

Dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara sancisce la fine del match e comincia la festa della formazione flegrea.