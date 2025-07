Battipagliese, doppio colpo di mercato: arriva il centrocampista Salerno e l’attaccante Sabatino

La Battipagliese 1929 rafforza il proprio organico con due innesti di qualità in vista del campionato 2025–2026. La società annuncia con entusiasmo i tesseramenti di Simone Salerno e Gennaro Sabatino, profili di talento e concretezza che daranno un contributo importante alla squadra.

Simone Salerno, nato il 28 settembre 2004 a Mercato San Severino, è un centrocampista offensivo dotato di grande duttilità. Cresciuto nel settore giovanile della Viterbese (Primavera), ha poi militato in Agropoli, Sarnese—con cui ha conquistato il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia segnando 5 reti e Salernum Baronissi, dove ha brillato con 8 gol nella scorsa stagione. Salerno si è guadagnato l’attenzione di numerosi club, diventando uno dei nomi più ambiti del mercato.

“Sono pronto e felice per questa nuova avventura. Darò tutto me stesso per questa maglia e questa fantastica piazza per raggiungere l’obiettivo prefissato con la società,” ha dichiarato Salerno al momento della firma.

Gennaro Sabatino, classe 1997 nato a Vico Equense, è un attaccante esperto che ha indossato maglie prestigiose in serie D ed Eccellenza: Gragnano, Treviso (6 gol), Solofra (12 gol), Castel San Giorgio (16 gol), e nell’ultima stagione Polisportiva Santa Maria Cilento e Virtus Stabia, totalizzando 13 reti.

Grazie all’intervento del direttore sportivo Di Candia, la Battipagliese compie un’operazione importante in attacco, puntando su un bomber di razza capace di entusiasmare i tifosi a suon di gol.

“Sono felicissimo della chiamata della Battipagliese: una piazza speciale per il calore dei propri tifosi e per la sua storia. Darò tutto per esprimermi al meglio. Quest’anno avrò l’onore di ritrovare mister Fiume, che conosco molto bene, e molti calciatori, con cui sono stato insieme negli anni passati. Ci vediamo al campo!”, ha commentato Sabatino.