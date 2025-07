Battipagliese: arriva il centrocampista Felice Bove. Salvatore Di Stefano nuovo segretario

La Battipagliese1929 ha ufficializzato il tesseramento del centrocampista Felice Bove per la stagione sportiva 2025-2026. Nato a Salerno il 26 ottobre 2006, Bove ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell’Avellino, maturando successivamente esperienze significative con la Pro Sangiorgese, con cui ha conquistato due titoli di Promozione e disputato un campionato in Eccellenza, e con il Castel San Giorgio, nell’ultima annata sempre in Eccellenza.

Le prime parole

“Sono contento di essere qui in questa piazza molto importante come Battipaglia con dei tifosi fantastici. Spero di ripagare la fiducia della società e del mister. Ci vediamo al campo!”

Salvatore Di Stefano nuovo segretario della società

Contestualmente, La Battipagliese1929 ha annunciato la nomina del dottor Salvatore Di Stefano a segretario per la stagione 2025-2026. Nato a Eboli il 13 aprile 1992, Di Stefano vanta una formazione specialistica in ambito giuridico e sportivo, con laurea in Giurisprudenza (tesi in Diritto dello Sport) e numerose qualifiche professionali: team manager (rilasciata dal CONI), collaboratore per la gestione sportiva (comitato regionale Campania e Adise) e direttore sportivo professionista ad indirizzo amministrativo (rilasciata dal Settore Tecnico di Coverciano).

Nel suo percorso professionale, Di Stefano ha ricoperto il ruolo di segretario nel settore giovanile della Feldi Eboli, presso la Scuola Calcio Spes, e per quattro stagioni è stato segretario generale della Polisportiva Santa Maria Cilento in Serie D, chiudendo la sua esperienza con la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza nella stagione più recente.

“Un ringraziamento speciale al patron Corrado e al direttore generale Lecce per avermi dato questa opportunità. Dobbiamo lavorare subito e in modo incessante per raggiungere gli obiettivi prefissati per una piazza così importante come Battipaglia!”