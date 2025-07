Battipagliese 1929: Simone Di Giacomo nuova punta per la Stagione 2025-2026

La Battipagliese 1929 è lieta di annunciare un’importante acquisizione per la stagione sportiva 2025-2026: il tesseramento dell’attaccante Simone Pio Di Giacomo. Nato a Nocera Inferiore il 6 aprile 1998, Di Giacomo arriva a rinforzare il reparto offensivo della squadra bianconera, portando con sé un bagaglio di esperienze significative maturate in diverse categorie del calcio italiano. L’ingaggio del calciatore è visto come un passo strategico per il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi del club.

La carriera

Di Giacomo ha un percorso formativo di rilievo, cresciuto nei settori giovanili di club prestigiosi come Bari, Nocerina e Genoa. La sua carriera professionale lo ha poi visto vestire diverse maglie: dall’Unicusano Fondi in Serie C al Città di Messina in Serie D. L’attaccante ha dimostrato la sua prolificità anche in Eccellenza, militando in squadre come l’Alfaterna (dove ha segnato 13 reti), il Solofra (11 reti) e il Castel San Giorgio (14 reti). Nella scorsa stagione, Di Giacomo ha giocato con la Polisportiva Santa Maria Cilento in Eccellenza, realizzando 15 reti e contribuendo alla vittoria della Coppa Italia di Eccellenza, un trofeo che ne conferma la capacità di essere decisivo.

Subito dopo l’ufficializzazione del suo passaggio, Simone Di Giacomo ha espresso entusiasmo e determinazione riguardo alla sua nuova avventura con la Battipagliese 1929. L’attaccante ha chiarito le sue motivazioni e le sue aspettative per la prossima stagione, allineandosi perfettamente con le ambizioni del club. “Ho scelto la Battipagliese perché abbiamo in comune gli stessi obiettivi: vincere e riportare la piazza di Battipaglia in categorie superiori”, ha dichiarato Di Giacomo. L’impegno sarà massimo, come evidenziato dalle sue parole rivolte ai tifosi e alla squadra: “Tutto ciò insieme al gruppo squadra allo staff tecnico, alla società e ovviamente ai tifosi che saranno il nostro dodicesimo uomo in campo. Suderemo la maglia, questo è certo. Ci vediamo al campo!”. Le sue parole promettono dedizione e determinazione per un futuro di successi per i bianconeri.