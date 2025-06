Battipagliese 1929: Blindato il bomber Ripa per la prossima stagione

La società Battipagliese 1929 ha ufficialmente annunciato un’importante riconferma per la stagione sportiva 2025-2026: l’attaccante Francesco Ripa vestirà ancora la maglia bianconera. Questa notizia rappresenta un punto fermo nella costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato, garantendo continuità e un riferimento solido in attacco.

Un bomber da record al servizio del Progetto Bianconero

La decisione di Francesco Ripa di proseguire la sua avventura con la Battipagliese 1929 arriva dopo una stagione straordinaria. L’attaccante ha concluso il campionato con l’impressionante bottino di 31 gol, che gli è valso il titolo di capocannoniere del girone. La sua prolificità e leadership, riconosciuta con la fascia di capitano, lo hanno reso un pilastro fondamentale per le ambizioni del club. La riconferma testimonia la piena adesione del giocatore al progetto della società, ribadendo la sua fiducia nella piazza di Battipaglia e la volontà di superare i risultati già eccellenti della stagione appena conclusa.

Le Dichiarazioni di Ripa: “Spero che la nuova stagione ci porti fino in fondo!”

A margine dell’accordo, Francesco Ripa ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, esprimendo entusiasmo e determinazione per il futuro. “Nel campionato appena concluso è mancato solo un passo al traguardo. Spero che la nuova stagione ci porti fino in fondo!” ha affermato il capitano, proiettandosi già verso i prossimi obiettivi. Ripa ha inoltre ribadito il suo forte legame con i colori sociali e la città: “Contento di restare per onorare i miei colori e realizzare il sogno della nostra città! Ci vediamo allo stadio!”. Le sue parole confermano la grande motivazione a inseguire il traguardo della promozione, un desiderio condiviso con la tifoseria e l’intera comunità di Battipaglia.